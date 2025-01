O wspólnym projekcie Miuosh oraz przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" opowiedzieli podczas konferencji prasowej w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

"To pomysł, który na dobrą sprawę wypłynął od słuchaczy. Po pierwsze, nie spodziewali się tego, że nagramy tom drugi 'Pieśni współczesnych', a zrobiliśmy to i na pewno nie jest to ostatni tom (...). Po drugie, jest to pewien twór, który cały czas przyciąga uwagę, buzuje w ludziach, rezonuje i działa na emocje" - powiedział Miuosh.

"Uznaliśmy, że to taki moment, żeby ludzie odpoczęli, zatęsknili za tomem pierwszym i mieli okazję porównać obie płyty. Fajnie będzie to zestawić i dać ludziom coś więcej niż półtoragodzinny koncert (...), zbudować wydarzenie, które ma ręce i nogi, pokazuje głębszą historię tych dwóch projektów" - dodał juror nowej edycji "Must Be The Music", która pojawi się od 7 marca w Polsacie.

Miuosh i Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" na Stadionie Śląskim w Chorzowie. "Największa sala koncertowa na świecie"

Wyjaśnił, że Stadion Śląski podczas koncertu "Pieśni współczesne - antologia" zamieni się w największą salę koncertową na świecie, ponieważ publiczność weźmie w nim udział na siedząco. Na płycie oraz trybunach spodziewa się prawie 70 tys. osób. Natomiast na scenie ma wystąpić ok. 200 artystów, w tym wokaliści znani z obu części "Pieśni współczesnych", m.in. Julia Pietrucha, Ralph Kaminski, Natalia Szroeder, Tomasz Organek i Krzysztof Zalewski.

Przygotowania do koncertu już się rozpoczęły. Raper zdradził, że wirtualnie budowana jest scena, powstaje także scenariusz widowiska. Podkreślił, że zespół Śląsk to nie tylko śpiew i muzyka, to także barwne stroje i cały sceniczny spektakl. "Myślę już o tym, co tam będzie płonąć, (...) a co wybuchać i jak to wszystko będzie brzmieć" - dodał.

Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" Zbigniew Cierniak wskazał, że w jego chórze, balecie i orkiestrze występują wszechstronnie wykształceni artyści, którzy nie mają problemu z tym, aby wyjść poza repertuar folklorystyczny i wziąć udział we współczesnych projektach.

"To dla nas bardzo cenne, ponieważ sporo młodych ludzi, którzy przychodzą na koncerty 'Pieśni współczesnych', widzimy później na koncertach tradycyjnych. (...) Ten projekt pomaga nam dotrzeć do młodszej generacji odbiorców" - powiedział Cierniak.

6 stycznia 2025 r. Miuosh i Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" rozpoczęli trasę koncertową "Pieśni współczesne. Tom II". W ciągu najbliższych trzech miesięcy odwiedzą najlepsze sale koncertowe w ośmiu polskich miastach. Od NOSPR w Katowicach, przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, po Teatr Wielki - Operę Narodową w Warszawie. Zagrają także w Poznaniu, Bielsku-Białej, Krakowie, Wrocławiu oraz Gdyni. Bilety na większość koncertów zostały już wyprzedane.

Pierwsze "Pieśni współczesne" ukazały się w 2021 r. Zostały wyróżnione najważniejszą polską nagrodą muzyczną, czyli Fryderykiem, za album roku w kategorii muzyka korzeni i blues. Statuetkę Fryderyka Miuosh i zespół Śląsk odebrali także jako zespół i projekt artystyczny roku po wydaniu koncertowej wersji albumu.

