W swojej Thunderload Records Heavy Load wydali ponadczasowej klasyki: "Metal Conquest" (1981 r.), "Death Or Glory" (1982 r.) i "Stronger Than Evil" (1983 r.). Na przestrzeni pięciu dekad zespół trzykrotnie powracał na scenę. W 2023 roku, sześć lat po trwającym do dziś wznowieniu działalności, Heavy Load opublikowali powrotny longplay "Riders Of The Ancient Storm" w barwach greckiej No Remorse Records, czyli dokładnie 40 lat od ukazania się poprzedniej płyty. Co ciekawe, tylko około 30 artystów na całym świecie może pochwalić się wypuszczeniem studyjnego albumu z dłuższą przerwą wydawniczą.