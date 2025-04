Chcą uzyskać jak najbardziej naturalne brzmienie "The Arsonist", zespół postanowił nagrać partie perkusji przy użyciu 24-ściżkowego analogowego magnetofonu szpulowego, bez jakichkolwiek studyjnych trików i cyfrowego dogrywania.

Sodom: "The Arsonist", czyli gra zespołowa bez grama sztuczności

"Zero plastiku! W porównaniu z dzisiejszymi standardami produkcji partii bębnów różnica w brzmieniu jest zdumiewająca i ma pozytywny wpływ na wszystkie pozostałe instrumenty. Wymaga to rzecz jasna więcej czasu i wysiłku, a koszty są wyższe, wolimy jednak zapłacić więcej i mieć lepszy rezultat" - mówi Thomas "Angelripper" Such, frontman Sodom.

O wyjątkowo twórczym podejściu zespołu świadczy nie tylko złożony proces produkcyjny, ale i kompozycyjne zróżnicowanie, w powstanie materiału na "The Arsonist" zaangażowani byli bowiem wszyscy czterej muzycy aktualnego składu Sodom, czyli (poza Angelripperem) gitarzyści Frank Gosdzik alias Frank Blackfire i Yorck Segatz oraz perkusista Toni Merkel.

"Frank ponownie przygotował charakterystyczne riffy i melodie Sodom, Yorck natomiast preferuje bardziej rozbudowany sposób komponowania. Ich idealnym uzupełnieniem był Tony, swoją drogą także doskonały gitarzysta, który miał swój wkład w napisanie kilku utworów, przyczyniając się do tego, że album ten brzmi jeszcze bardziej wszechstronnie" - dodał grający na basie wokalista i lider tytanów teutońskiego thrashu z Gelsenkirchen.

Wraz z ogłoszeniem szczegółów nowego albumu grupa podzieliła się z fanami pierwszym singlem "Trigger Discipline". Premierowa kompozycja, opisywania jako najmocniejszy numer na "The Arsonist", opowiada o snajperze, który traci wszelką kontrolę nad swoimi czynami, strzelając do ludzi bez żadnego rozmysłu.

Singel "Trigger Discipline" Sodom możecie sprawdzić poniżej:

Następca albumu "Genesis XIX" z 2020 roku (pomijając retrospektywny jubileuszowy materiał "40 Years At War - The Greatest Hell Of Sodom" z 2022 r.) będzie mieć swą premierę 27 czerwca nakładem rodzimej wytwórni SPV / Steamhammer (m.in. w wersji CD i jako dwupłytowy album winylowy w dwu wariantach kolorystycznych).

Sodom z planami na 2025 rok - czas zwolnić tempo i zadbać o siebie

Pomimo zbliżającej się premiery nowej płyty, druga część bieżącego roku może być dla weteranów thrashu okresem zmniejszonej aktywności, zwłaszcza koncertowej. Lider Sodom, przedstawiciela tzw. Wielkiej Trójcy niemieckiego thrash metalu (obok Destruction i Kreator), chce wykorzystać ten czas na m.in. podreperowanie zdrowia.

"W 2025 roku chcę zwolnić tempo. Nie żeby zawiesić zespół, ale chcę nieco przyhamować. Coś jak w przypadku Toma Arayii (frontmana Slayera) - potrzebuję więcej czasu dla rodziny, na moje polowania, dla przyjaciół i samego siebie. Muszę więc trochę zwolnić. Potrzebuję przerwy, bo po pandemii zagraliśmy mnóstwo koncertów i zrobiliśmy tak wiele rzeczy, a ja praktycznie zajmuję się tym wszystkim codziennie. Pracuję po 12 godzin na dobę, może więcej. Mam pewne problemy zdrowotne - podobne jak Tom Araya - z kręgosłupem, karkiem, słuchem i wzrokiem. Muszę się tym zająć, a to wymaga czasu, którego nie sposób znaleźć będąc codziennie i przez całym czas w trasie. Chcemy poczekać na premierę nowego albumu i na to, jaki będzie jego odbiór. Zobaczymy więc, co się wydarzy" - mówi niedawno na łamach "Ghost Cult Magazine" Tom Angelripper.

"Przy mniejszej liczbie koncertów, mam więcej czasu na wszystko. Nigdy nie rezygnowałem ze swoich zajęć, swojej pracy, ale teraz nie mogę aż tyle koncertować. Problem tkwi w tym, że grasz jeden czy dwa koncerty w Ameryce Południowej i jesteś w trasie przez 10 dni. Marnujesz czas na lotniskach, w hotelach, na próbach dźwięku itd. Muszę zadbać o swój czas i samego siebie" - podkreślił 62-letni założyciel Sodom.

Sodom - szczegóły albumu “The Arsonist” (tracklista):

"The Arsonist" "Battle Of Harvest Moon" "Trigger Discipline" "The Spirits That I Called" "Witchhunter" "Scavenger" "Gun Without Groom" "Taphephobia" "Sane Insanity" "A.W.T.F." "Twilight Void" "Obliteration Of The Aeons" "Return To God In Parts".

Zespół Fetysz zachwycił jurorów "Must Be The Music". Lidera znacie z seriali Polsatu Polsat Polsat Promocja