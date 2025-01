Maja Hyży zmuszona była wrócić do szpitala. Powodem było niespodziewane pogorszenie się jej stanu zdrowia

Po kilkunastu dniach spędzonych w domu Maja Hyży musiała niespodziewanie wrócić do szpitala. Powodem takiej decyzji było bakteryjne zakażenie, które wymagało natychmiastowej interwencji chirurgicznej. "Trzeba wyczyścić wszystko, co się dzieje aktualnie z moją nogą. A dzieją się, słuchajcie, rzeczy dziwne, jak to mój Konrad powiedział: moja noga wygląda trochę jak ze 'Stranger Things'. Nie wiem, czy oglądaliście. Resztę sobie dopowiedzcie sami” — wyjaśniła wówczas w relacji na swoim Instagramie.