Dua Lipa przeprowadziła wywiad z Olgą Tokarczuk. "Jestem ogromną fanką"

Dua Lipa w grudniu 2024 roku pojawiła się w programie "The Late Show with Stephen Colbert", gdzie zapytana o to, jaką książkę poleciłaby publiczności, wskazała "Prowadź swój pług przez kości umarłych" napisaną przez Olgę Tokarczuk: "To fantastyczna książka. To po trosze kryminał, ale pełen filozofii, astrologii... Autorka jest zdobywczynią Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Jeśli przeczytasz tę książkę, to z pewnością zrozumiesz dlaczego. Jest absolutnie zachwycająca.