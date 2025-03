Wraz z początkiem marca na antenę Polsatu powrócił uwielbiany przez Polaków program "Must Be The Music". Na kolejną odsłonę show widzowie czekali aż dziewięć lat. Nowa edycja od samego początku cieszy się wyjątkową popularnością - do castingów zgłosiło się 2,5 tysiąca wykonawców, a co piątek przed telewizorami zasiada 1,09 miliona oglądających.

Nowa edycja show Polsatu obfituje w wiele zmian. Za stołem jurorskim zasiadł całkowicie nowy skład ekspertów - poczynania uczestników oceniają obecnie: Dawid Kwiatkowski, Miuosh, Natalia Szroeder oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Gospodarzami programu zostali Maciej Rock (który jako jedyny pozostał w formacie ze starej ekipy), Adam Zdrójkowski i Patricia Kazadi.

Obecnie na antenie Polsatu emitowane są występy castingowe, jednak już niedługo widzowie będą mogli oglądać popisy początkujących wokalistów w odcinkach na żywo. W jednym z ostatnich wywiadów Patricia Kazadi podkreśliła, że dla ekipy "Must Be The Music" będzie to więc pracowita wiosna. Dla niej zbliża się natomiast szczególnie intensywny czas - prezenterka oprócz występów w show Polsatu ma w planach wydać swoją autorską muzykę.

Dla Patricii Kazadi będzie to wyjątkowo pracowita wiosna. Co szykuje prowadząca "Must Be The Music"?

W rozmowie z Newserią Patricia Kazadi podkreśliła, że wiosną czuje ogromny przypływ energii i motywację do działania. Postawiła więc na pracę twórczą i już niedługo będzie można zobaczyć tego efekty. "Już jest trochę wiosennie, jest piękna pogoda, słońce świeci, zrobiło się cieplej, więc od razu jestem pełna energii. Cieszę się bardzo, bo uwielbiam wiosnę, uwielbiam lato. Myślę, że każdy z nas czekał już przede wszystkim na dłuższe dni, żeby nie siedzieć w tych pochmurnych aurach" - przyznała w rozmowie z Newserią.

"To będzie bardzo pracowita wiosna, ale przede wszystkim należy ona do 'Must Be the Music', więc oglądajcie koniecznie co piątek o 19.55 na Polsacie" - dodała, zachęcając widzów do oglądania programu.

Patricia Kazadi niedługo wyda swój nowy singiel. Kiedy premiera?

Okazuje się, że gwiazda szykuje się do wydania swojego nowego singla. Oprócz pracy na planie "Must Be The Music" znalazła chwilę, aby we wiosennym szaleństwie skupić się na autorskim projekcie. "Pracuję nad muzyką, ale więcej w swoim czasie. Teraz jeszcze za wcześnie, żeby o tym opowiadać. Dopiero jak będzie premiera" - podkreśla.

Patricia Kazadi od lat spełnia się w roli prezenterki telewizyjnej, lecz Polacy mogą kojarzyć ją także z wielu występów aktorskich. Gwiazda ma w swoim dorobku również muzyczne sukcesy. Przypomnijmy, że zajęła drugie miejsce w 21. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i otrzymała Srebrną Twarz za finałowe wcielenie się w postać Alicii Keys.

Prowadząca "Must Be The Music", Patricia Kazadi, szykuje własną muzykę Newseria Lifestyle Newseria Lifestyle/informacja prasowa