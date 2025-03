Największym sukcesem w imponującej karierze Dire Straits pozostaje wydana w 1985 r. płyta "Brothers In Arms". To jeden z największych bestsellerów w historii muzyki z wynikiem ponad 30 mln sprzedanych egzemplarzy. Tylko w Wielkiej Brytanii album aż 14 razy pokrył się platyną.

Fragment tytułowego utworu z płyty "Brothers In Arms" posłużył Andrzejowi Sapkowskiemu za motto książki "Chrzest ognia", będącego trzecią częścią sagi o Wiedźminie. Wspomniany numer pokochali polscy słuchacze - piosenka aż 11 razy znalazła się na szczycie Topu Wszech Czasów Programu III Polskiego Radia.

Z tego albumu pochodzą również takie przeboje, jak m.in. "Money for Nothing" z gościnnym udziałem Stinga (przełomowy animowany teledysk został wyemitowany jako pierwszy w MTV Europe w 1987 r.), "Walk of Life" i "Your Latest Trick".

Dire Straits: Specjalne wydanie płyty "Brothers In Arms"

Z okazji zbliżającej się 40. rocznicy premiery, zapowiedziano specjalne wydanie "Brothers In Arms" (40th Anniversary Edition). Płyta będzie dostępna w wersji winylowej (1LP), a także w edycjach rozszerzonych - 5LP Deluxe i 3CD Deluxe.

Winylowa wersja 1LP "Brothers In Arms" (40th Anniversary Edition), będzie pierwszą wydaną w takiej formie od 1985 r. Podobnie jak w przypadku oryginalnego wydania, tym razem także piosenki "So Far Away", "Money For Nothing", "Your Latest Trick" i "Why Worry" zostały skrócone ze względu na ograniczenia formatu winylowego.

Edycje Deluxe (5LP i 3CD) zawierają pełne wersje utworów z albumu, a także nigdy wcześniej niepublikowany pełnometrażowy koncert z występu zespołu w Municipal Auditorium w San Antonio w ramach trasy "Live In 85". Był to wielki triumf zespołu Marka Knopflera, a zarazem początek końca, bo lider zdecydował się rozwiązać grupę (ostatni koncert odbył się w 1992 r., trzy lata później nazwa Dire Straits przeszła do historii) i w pełni poświęcić się swojej działalności solowej.

Mark Knopfler (Dire Straits) i "ucieczka z cyrku"

"Kiedy zaczęliśmy wozić własną scenę, poczułem, że to już przesada. To świetna rzecz dla kogoś, kto się w tym odnajduje. Ale to również pułapka i ja chciałem się z niej wydostać" - powiedział artysta "The Independent".

"Skończyłem z wielkimi trasami, bo chciałem wrócić do rzeczywistości. To kwestia przeżycia, ocalenia samego siebie. Tournee na taką skalę odczłowiecza po prostu" - dodawał potem w innym z wywiadów Knopfler, mówiąc o "ucieczce z cyrku".

Trasa obejmowała łącznie 248 koncertów w 117 miastach i przyciągnęła ponad dwa i pół miliona widzów.

Wersje Deluxe "Brothers In Arms" zawierają również 16-stronicową książeczkę z nowymi zapiskami autorstwa Paula Sextona, bazującymi na świeżych wywiadach z Markiem Knopflerem, Johnem Illsleyem i Guyem Fletcherem, oraz ekskluzywne karty kolekcjonerskie.

W nagraniach bestsellerowej płyty udział wzięli: Mark Knopfler (wokal, gitara), John Illsley (bas, wokal), Alan Clark (instrumenty klawiszowe), Guy Fletcher (instrumenty klawiszowe, wokal wspierający) oraz odpowiedzialni za partie perkusji Omar Hakim i Terry Williams.

Dire Straits Legacy w hołdzie dla Marka Knopflera

Solowy dorobek Knopflera zamyka wydana w kwietniu 2024 r. 10. studyjna płyta "One Deep River". - Niektórzy ludzie nie chcą odejść, niektórzy nie potrafią, a niektórzy nigdy nie odejdą. A ty urodziłeś się po to, by odejść i jesteś jednym z tych, którzy to zrobią - mówił Mark Knopfler w rozmowie z Interią z okazji premiery tego wydawnictwa.

Z kolei Alan Clark przypomina ponadczasowe utwory pod szyldem Dire Straits Legacy z udziałem innych muzyków nagrywających i występujących niegdyś w Dire Straits: Philem Palmerem ("Dire Straits On Every Street", "On the Night live"), perkusjonistą Dannym Cummingsem ("On Every Street", "On the Night live") i saksofonistą Melem Collinsem ("Love Over Gold", "Alchemy", "Twisting by the Pool"). Resztę składu Dire Straits Legacy uzupełniają muzycy z Włoch: Marco Caviglia (wokal, gitara), Cristiano Micalizzi (perkusja) i Primiano Di Biase (instrumenty klawiszowe).

