Jennifer Lopez to amerykańska piosenkarka, aktorka, tancerka i przedsiębiorczyni. Znana również jako J. Lo, przyszła na świat 24 lipca 1969 roku w Nowym Jorku, a swoje korzenie ma w dzielnicy Bronx. Jej rodzice, Guadalupe Rodriguez i David Lopez, pochodzą z Portoryko i wyemigrowali do USA.

J. Lo sprzedała ponad 80 milionów płyt, a jej profile w mediach społecznościowych śledzi ponad 350 milionów fanów. Wśród jej największych hitów znajdują się: "On The Floor”, "Let’s Get Loud”, "Ain’t Your Mama” i "Love Don’t Cost a Thing”.