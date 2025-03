Zayn Malikzasłynął w świecie show-biznesu jako członek One Direction. Boysband został stworzony w 2010 r. na potrzeby brytyjskiego programu "The X Factor" i okazał się fenomenem na skalę światową. Tłumy nastolatek oszalały na punkcie młodych piosenkarzy, co przekładało się na ogromne sukcesy sprzedażowe. Już ich debiutancki przebój "What Makes You Beautiful" z 2011 r. został najszybciej sprzedającym się singlem roku, z ponad 150 tys. egzemplarzami. W kolejnych latach zespół odnosił coraz większe sukcesy.

W 2015 r. nastąpił kryzys w karierze One Direction. Zayn Malik opuścił grupę, a pozostali członkowie nagrali jeszcze tylko jeden album bez niego. W tym samym roku zagrali ostatnią trasę koncertową i ogłosili zawieszenie działalności zespołu. Każdy z nich postawił na swoją solową twórczość.

Odejście Zayna Malika z One Direction dekadę temu wstrząsnęło światem popkultury, a w szczególności dotknęło oddanych fanów ówcześnie najpopularniejszego boysbandu na świecie. Niedługo po rozstaniu z pozostałymi wokalistami, Malik zdradził w rozmowie z "The Sun", że w zespole nie czuł się sobą i był nieszczęśliwy. Przez brak większego wpływu na nagrywany materiał i własny wizerunek, zdecydował, że nie jest w stanie dłużej być członkiem One Direction.

Już w 2016 r. wydał debiutancki solowy singiel"Pillowtalk", którym szybko podbił serca słuchaczy z całego świata. W klipie do utworu wystąpiła jego ówczesna partnerka - Gigi Hadid. Przez kolejne lata wokalista wciąż tworzył nową muzykę, wydając kolejno krążki "Mind of Mine", "Icarus Falls", "Nobody is listening" i "Room Under the Stairs". Ostatni z nich ukazał się w maju 2024 r.

Zayn nie promował swojej muzyki trasami koncertowymi. Artysta nabawił się bowiem lęku przed występami scenicznymi, a tłumy widzów stresowały go. W 2016 r., niedługo po solowym debiucie, próbował wrócić do koncertowania, jednak w ostatniej chwili odwołał swój występ w Londynie z powodu strachu. Od tamtej pory nie wychodził na scenę, aż wreszcie w minionym roku zdecydował się ogłosić tournee promujące album "Room Under the Stairs". Trasa rozpoczęła się w listopadzie i potrwa do końca marca.

25 marca 2025 r. minęło równo 10 lat od momentu, w którym Zayn Malik zdecydował się odejść z One Direction. Tego dnia artysta zagrał koncert w ramach swojej trasy koncertowej "Stairway to the Sky Tour" w stolicy Meksyku. Podczas występu postanowił oddać hołd zespołowi, dzięki któremu miał okazję zaistnieć na scenie i spełnić swoje marzenia. Artysta pierwszy raz od dekady zaśpiewał piosenkę z repertuaru One Direction.

Piosenkarz zaskoczył słuchaczy zgromadzonych na koncercie, którzy już od pierwszych dźwięków "Night Changes" zaczęli śpiewać w niebogłosy razem z Malikiem. Artysta otworzył cały koncert poruszającym przebojem sprzed lat, uwielbianym przez fanów. "Nie śpiewałem tej piosenki od 10 lat. To było niesamowite, prawie się popłakałem" - wyznał przed tłumem.

