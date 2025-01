22 stycznia miała ruszyć kolejna odsłona rezydentury Carlosa Santany w Las Vegas. 13. już edycja serii koncertów legendarnego gitarzysty zatytułowana "An Intimate Evening with Santana: Greatest Hits Live" będzie odbywała się w klubie muzycznym House of Blues mieszczącym się na terenie luksusowego hotelu Mandalay Bay Resort and Casino.