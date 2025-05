W kwietniu 1999 r. pojawiła się płyta "Kayah i Bregović" . Szybko się okazało, że ten album stał się jednym z najpopularniejszych wydawnictw w historii polskiej muzyki. Duet polskiej wokalistki i pochodzącego z Sarajewa (ówczesna Jugosławia) kompozytora błyskawicznie bił kolejne rekordy, sprzedając dziś niewiarygodne ponad 700 tys. egzemplarzy, co dało wtedy status diamentowej płyty.

Single "Śpij, kochanie, śpij" (numer promował również film "Operacja Samum" z Bogusławem Lindą, Markiem Kondratem, Olafem Lubaszenką, Radosławem Pazurą, Gustawem Holoubkiem i Anną Korcz), "Prawy do lewego", "To nie ptak" oraz "Nie ma, nie ma ciebie" na stałe weszły do kanonu polskiej piosenki.