Ice Spice spędziła początek roku w Australii, gdzie była gwiazdą kilku dużych wydarzeń muzycznych, w tym festiwalu Beyond the Valley w stanie Wiktoria oraz trzech edycji Wildlands Festival w Brisbane, Perth i Adelajdzie. Najgłośniej był komentowany jej występ podczas sylwestrowej edycji Wildlands w Brisbane.

Zapowiedziana jako jedna z głównych gwiazd wieczoru, Ice Spice miała wystąpić od 22:30 do 23:00. Jednakże, ze względu na opóźnienia, pojawiła się na scenie dopiero o 22:55. Ostatecznie artystka wykonała zaledwie dwa utwory, "Deli" i "Princess Diana", zanim organizatorzy zmuszeni byli przerwać jej koncert w trakcie trzeciej piosenki, "In Ha Mood".

"Rozumiemy wasze rozczarowanie. Zarządzanie napiętym harmonogramem festiwalu wymaga od nas ścisłego przestrzegania czasówek. Musieliśmy zadbać o to, by finałowy występ rozpoczął się na czas, aby wszyscy mogli w pełni cieszyć się odliczaniem do Nowego Roku” – napisali na Instagramie organizatorzy.