Coachella musiała zapłacić grzywnę za występ Travisa Scotta. Kwota zwala z nóg

Za przekroczenie limitu czasu podczas występu Travisa Scotta na Coachelli , organizatorzy wydarzenia, Goldenvoice musieli zapłacić aż 20 tysięcy dolarów. Początkowe opóźnienie spowodowane było przez występ Green Day i problemy z pokazem fajerwerków . Raper pojawił się przez to na scenie zaledwie 5 minut później.

The Voice Kids

The Voice Kids

Pełna kwota zapłacona przez organizatorów trafi do ogólnego funduszu miasta, z którego pieniądze przekazane zostaną m.in. do służb komunalnych, policji czy straży pożarnej. Umowa między Indio, a organizatorami festiwalu obowiązuje od 2013 roku i na ten moment trwać ma do 2050 r.