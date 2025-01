Pomimo ekscytacji fanów, żadne oficjalne źródła nie potwierdzają zaangażowania Smitha w nową produkcję Warner Bros. Jak informuje The Hollywood Reporter, aktor nie weźmie udziału w kontynuacji kultowej serii science fiction. Film w reżyserii Drew Goddarda rzeczywiście powstaje - zostało to potwierdzone na początku 2024 roku.

Tymczasem Will Smith od pewnego czasu zapowiada powrót do muzyki. Ostatni album wydał w 2005 roku, ale w ostatnich miesiącach stał się częstym gościem na scenie muzycznej. W kwietniu 2024 roku pojawił się jako podczas występu J. Balvina na Coachelli, gdzie zaprezentował utwór "You Can Make It". W czerwcu z kolei na BET Awards wystąpił z nową piosenką w stylu gospel.