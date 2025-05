Finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji już w sobotę wieczorem. Na żywo w Bazylei obejrzy go ponad 45 tysięcy osób! Około 9 tysięcy w hali, gdzie obywa się show, a cztery razy więcej na pobliskim stadionie, gdzie władze miasta zorganizowały koncert połączony ze wspólnym oglądaniem finałowego koncertu. Po bilety ustawiały się długie, internetowe kolejki.

Co działo się na próbie prasowej Eurowizji?

Podczas próby prasowej zaprezentowali się wszyscy finaliści. Nie obyło się bez wpadek. Reprezentantka Danii poprosiła publiczność o zaśpiewanie refrenu - prawdopodobnie zdecydowała się oszczędzać głos przed występem dla jurorów. Podczas próby Finlandii ekipa techniczna nie zdążyła podpiąć do lin mikrofonu, na którym Erika Vikman unosi się ponad sceną. Na zmianę scenografii są tylko 42 sekundy. Podczas występu, na przywiezienie lub zniesienie jakiegoś elementu jeszcze mniej. To za pierwszym razem się nie udało, dlatego będąca jedną z faworytek do zwycięstwa reprezentantka Finlandii powtórzyła swój performance. Była jedną z najgłośniej oklaskiwanych wokalistek. Czy zatem Eurowizja po roku przerwy wróci do Skandynawii? Finowie czekają na zwycięstwo od 19 lat, kiedy to Grand Prix konkursu zdobyła przebrana za potwory grupa Lordi.

Jak Justyna Steczkowska poradziła sobie na próbie?

Justyna Steczkowska podczas próby zrobiła coś, czego nie było we wtorkowym występie. Po oswobodzeniu się z lin, co udało się zrobić szybciej niż w półfinale, Polka krzyknęła z radości i pobiegła do tancerzy stojących na przodzie sceny. W arenie rozległ się wielki aplauz, który nie ustał do końca prezentacji. Nasza reprezentantka z występu na występ czuje się pewniej na eurowizyjnej scenie i liczy, wraz z ekipą, na głosy nie tylko widzów.

Kto gościnnie wystąpi podczas finału Eurowizji?

W sobotnim finale zobaczymy też m.in. ulubieńców publiczności Baby Lasagnę, który zajął drugie miejsce w 2024 roku i Kaariję, który otarł się o zwycięstwo dwa lata temu. Muzyczna bitwa między nimi przerodzi się we współpracę - razem zaśpiewają ich nową, wspólną piosenkę "Eurodab". Na scenie dwukrotnie pojawi się także Nemo - osoba, dzięki której Eurowizja wróciła do kraju, w którym się narodziła, co organizatorzy na każdym kroku podkreślają. Wykonanie nowej piosenki "Unexplainable" może zszokować niejednego widza.

Czy Celine Dion pojawi się na finale Eurowizji?

Największe emocje i podniecenie wywołują jednak podsycane plotki o pojawieniu się podczas finału Celine Dion. Podczas próby nawiązano do jej zwycięstwa sprzed 37 lat, ale zamiast jej występu zobaczyć można było ten sam film, który wyemitowano podczas pierwszego półfinału we wtorek. Dziennikarze uważają, że producenci nie puszczą tego samego nagrania, a zamiast tego na scenie pojawi się wielka gwiazda. W scenariuszu przeznaczone na to są 2 minuty. Brytyjska telewizja BBC podała informację, że na lotnisku w Bazylei wylądowała prywatna awionetka Kanadyjki. Nie wiadomo jednak, czy pojawi się ona podczas koncertu - to teraz chyba najpilniej strzeżona informacja.

Przed reprezentującą Polskę Justyną Steczkowską zostały już tylko dwie próby - dziś wieczorem zaśpiewa dla jurorów, których punktacja to składowa ostatecznego wyniku. W sobotę przed wielkim finałem odbędzie się jeszcze tzw. family show, czyli biletowana próba dla widowni. Właściwy koncert rozpocznie się o 21.

