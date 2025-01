Na pierwszy rzut oka, dom przy Burleigh Street w Burwood, na przedmieściach Sydney, nie wyróżniał się niczym szczególnym. Był to zwykły biały dom jednorodzinny, obok którego każdego dnia przechodziły dziesiątki ludzi. Jednak to właśnie tutaj urodzili się Malcolm i Angus Young, założyciele legendarnej grupy AC/DC. Dziś tego domu już nie ma. Został zburzony przez dewelopera, co wywołało furię wśród fanów zespołu.