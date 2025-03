Autorka hitu “All About That Bass” zaskoczyła fanów nowymi zdjęciami opublikowanymi na platformie Instagram. Jej prezencja znacznie się zmieniła, ponieważ piosenkarka znacznie zeszczuplała. Prędko pojawiły się spekulacje, że artystka do utraty wagi wykorzystała popularny w Ameryce lek na cukrzycę.

Komentarze pod postem są niejednoznaczne, niektórzy chwalą nowe oblicze gwiazdy, jednak większość skupia się na zarzutach dotyczących użycia Ozempiku.

"Haha, ciałopozytywna dopóki nie dorwie się do Ozempiku" pisze jeden z fanów pod postem. "Wiesz, że nie będę patyczakiem jak silikonowa Barbie" - cytuje ironicznie tekst jej piosenki inny użytkownik.

Mąż Meghan, Daryl Sabara komentuje z kolei “Po prostu najpiękniejsza kobieta na świecie.”, co również poparła rzesza fanów.

Metamorfoza Meghan Trainor

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Meghan Trainor przeszła transformację w związku z utratą wagi. Po narodzinach pierwszego syna, piosenkarka straciła prawie 30 kg. Podczas ciąży, skok wagi był naturalną koleją rzeczy. Artystka nie czuła się jednak dobrze w swoim ciele i postanowiła w zdrowy sposób zrzucić zbędne kilogramy.

“Jeśli mogę przetrwać cesarkę, to mogę zrobić wszystko!(...)Byłam bardzo zdeterminowana i zaczęłam zauważać jak kilogramy spadają z tygodnia na tydzień.” wyznała w wywiadzie dla ET Canada. “Nauczyłam się lubić zdrowe jedzenie i dobierać adekwatne porcje. Zauważyłam też, że uszczęśliwia mnie aktywność fizyczna i czuje się lepiej niż kiedykolwiek” dodała Meghan.

Oprócz utraty kilogramów, piosenkarka zaczęła korzystać z dóbr medycyny estetycznej, takich jak botoks oraz powiększanie ust.

Kontrowersje wokół zmian w wyglądzie artystki

Żeby zrozumieć krytykę gwiazdy dotyczącą zmian w wyglądzie i ingerencji kosmetycznych jakim się poddaje, warto zwrócić uwagę na treść utworu, który eskalował jej karierę. “All About That Bass” stał się hymnem dla kobiet plus size, ponieważ mówił o akceptacji swojego wyglądu i krągłości. “Jesteś perfekcyjna od stóp do głów” śpiewała w swoim najpopularniejszym singlu. Fani uważają, że za komunikatami zawartymi w tekście powinno iść też działanie - dumne prezentowanie swoich naturalnych wdzięków i czucie się dobrze we własnej skórze.

Piosenka pomimo pozornie pozytywnego wydźwięku, niekoniecznie jest uznana za inkluzywną. Jest często przywoływana w ruchu “body positive”, który zakłada, że każde ciało jest piękne, niezależnie od rozmiaru czy pełnosprawności. W tekście pojawiają się jednak fragmenty krytykujące osoby o szczuplejszej budowie ciała. Chwalenie zgrabnej sylwetki jest na porządku dziennym, jednak docenienie uroku bycia w większym rozmiarze, nie powinno wiązać się z krytyką innych.

Ostatnie akcje Meghan Trainor sugerują jednak zmianę frontu. Teraz piosenkarka jest po drugiej stronie barykady, co nie przyczynia się do promocji “ciałopozytywności” a do zarzutów o hipokryzję ze strony zawiedzionych fanów.

