Zespół The Searchers ogłosił, że po przeszło 60 latach koncertowania zakończy karierę sceniczną. Uczyni to w wyjątkowy sposób - debiutując na festiwalu Glastonbury . Występ na słynnej brytyjskiej farmie będzie ostatnim akordem pożegnalnego tournée "Final Farewell Tour" , które rozpocznie się 14 czerwca.

Formacja z Liverpoolu podbiła listy przebojów m.in. swoją wersję przeboju "Sweets For My Sweet" zespołu The Drifters. Największą popularnością grupa cieszyła się w latach 60. Razem z The Swinging Blue Jeans stali się kolejną formacją z Liverpoolu - po The Beatles - która odniosła sukces w USA, stając się częścią "brytyjskiej inwazji" z połowy lat 60., kiedy to amerykańską listę przebojów zalała fala wykonawców z Wysp.