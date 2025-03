Kult to jeden z najbardziej znanych zespołów w Polsce, ceniony zarówno za oryginalne brzmienie, jak i bezkompromisowe teksty. Grupa narodziła się w 1982 roku w Warszawie z inicjatywy Kazika Staszewskieg o i Piotra Witeski, a jej początki związane były z formacją Novelty Poland . Ich twórczość łączy wpływy psychodelicznego rocka i jazzu, a także czerpie inspiracje z nowej fali oraz punka. Wśród największych przebojów zespołu znajdują się m.in. “ Baranek ”, “Hej czy nie wiecie”, “Gdy nie ma w domu dzieci” oraz “Polska”.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Kultu jest ostatnia z wyżej wymienionych " Polska (Mieszkam w Polsce)” - piosenka, która ukazała się w 1987 roku na albumie "Posłuchaj to do ciebie”. Po raz pierwszy nagrana została w styczniu tego samego roku przez skład: Kazik Staszewski, Ireneusz Wereński, Janusz Grudziński, Paweł Szanajca i Tadeusz Kisieliński. Fani zespołu mogli usłyszeć ją przedpremierowo na żywo już w połowie 1986 roku podczas koncertu w Chełmie.

Muzykę do tego utworu muzycy stworzyli w czerwcu 1986 roku na jednej z prób, a jako pierwsza powstała linia basowa skomponowana przez Ireneusza Wereńskiego. Tekst Kazika powstał jeszcze wcześniej i szybko zyskał opinię kontrowersyjnego.

"Polska” stała się jednym z najważniejszych muzycznych komentarzy dotyczących sytuacji społecznej i politycznej w kraju. Wymienia się ją obok takich utworów jak "To wychowanie” T.Love , " Nie pytaj o Polskę ” Obywatela G.C. czy "Spotkanie z...” Sztywnego Palu Azji . Wraz z "Piosenką młodych wioślarzy” Kultu, była śpiewana przez młodzież podczas przemian ustrojowych na przełomie lat 80. i 90., stając się nieformalnym hymnem zbuntowanego pokolenia .

Klip do "Polski” został nakręcony w 1992 roku w Gdańsku pod reżyserią Yacha Paszkiewicza . Sceny nagrywano w różnych miejscach - w Domu Kultury Orunia, w kolejce SKM, na dworcu czy w lunaparku na placu Zebrań Ludowych.

Refren można interpretować na różne sposoby. Część słuchaczy uważa, że jego przesłanie to akceptacja rzeczywistości, mimo jej wad. Inni odczytują go jako wyraz dumy z własnej tożsamości. Natomiast filozof Andrzej Marzec zwraca uwagę na pesymistyczny wydźwięk piosenki - jego zdaniem wielokrotne powtarzanie frazy "Mieszkam w Polsce” podkreśla, że ludzie nie mają wyboru i są skazani na życie w nieprzyjaznym kraju, z którego wielu chciałoby się wyrwać.

W tekście pojawiają się też osobiste doświadczenia wokalisty. Fragment " Koncerty popołudniowe / Pełne bezmózgów służby porządkowe / Patrzą wokoło bo swędzą ich ręce / Kochają bić coraz więcej i więcej ” odnosi się do sytuacji, gdy Kazik został pobity przez ochroniarzy klubu Stodoła . Z kolei wers " Czy byłeś kiedyś w Kutnie na dworcu w nocy / Jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy ” opisuje wrażenia artysty z podróży - dworzec w Kutnie był dla niego miejscem nieprzyjemnym, przez które często przejeżdżał w drodze z Torunia do Warszawy. Zdaniem dziennikarza muzycznego Wiesława Weissa , siłą "Polski” nie jest tylko jej literacka warstwa, lecz także osobiste przeżycia autora.

