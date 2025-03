"Lara Fabian to artystka, której sukcesy są imponujące. W ciągu swojej kariery zdobyła liczne nagrody, w tym prestiżowe NRJ Music Award czy World Music Award. Jej największe hity, takie jak 'Je T'Aime', 'Adagio', 'I Will Love Again' czy 'Tout' stały się nie tylko kultowymi utworami, ale i symbolami niezatartego śladu, jaki pozostawiła na scenie muzycznej" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.