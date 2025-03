Krzysztof urodził się 24 sierpnia 1984 roku w Lublinie. Jego pełne nazwisko to Zalewski-Brejdygant. W szkole muzycznej uczył się gry na perkusji i fortepianie, jest także gitarzystą.

W 2004 roku ukazał się jego hardrockowy album "Pistolet" wydany pod pseudonimem Zalef . Towarzyszyli mu muzycy zespołu Loch Ness , z którym grał przed rozpoczęciem kariery solowej. Część tekstów napisała Katarzyna Nosowska . Album jednak nie zyskał dużego rozgłosu, a artysta na pewien czas zaprzestał działalności. Wspominając początki swojej twórczości, Zalewski wspomina, że brakowało mu kunsztu i doświadczenia potrzebnego do osiągnięcia sukcesu.

Później Zalewski zaczął pracować jako muzyk sesyjny. Kluczowym momentem był rok 2009, kiedy grał na klawiszach podczas koncertów zespołu Hey , promujących album "Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!". W tych latach współpracował z zespołami Nie-bo, Japoto, a także koncertował z Nosowską i Moniką Brodką , by w 2012 roku dołączyć do zespołu Muchy.

Artysta uważa, że to właśnie wtedy zdobył prawdziwe doświadczenie muzyczne. W listopadzie 2013 roku ukazała się jego druga solowa płyta "Zelig", będąca pełnym eksperymentów albumem, nad którym pracował przez osiem lat. Zalewski traktuje ją jako swój prawdziwy debiut. Płytę wyprodukował Marcin Bors , stały współpracownik zespołu Hey. Choć album nie okazał się przełomem, to kariera artysty nabrała właściwego kierunku.

W listopadzie 2016 roku ukazała się trzecia płyta Zalewskiego "Złoto" - bardziej przystępna, energiczna i z lepszymi tekstami. Album był mniej dopracowany niż "Zelig", a jego produkcją zajmowali się Marek Piotrowski, Bartek Królik, Smolik oraz sam Zalewski. Wiodącym singlem był utwór "Miłość miłość", w teledysku do którego wystąpiła Natalia Przybysz . Z kolei w klipie do piosenki "Polsko" pojawił się Daniel Olbrychski .

“Mój tata, który w tym roku skończy 89 lat, cały czas gada o tym, co mamy zrobić, jak umrze. Na początku było to dla mnie trochę makabryczne i przerażające. Ale mój brat przyrodni, starszy ode mnie o 13 lat, mówi: ‘Krzychu, wyluzuj się. On tak od czterdziestki gada’. Tata wciąż jest bardzo aktywny. Jeździ autem, wypisuje wściekłe listy dotyczące Trumpa - bardzo mu w tym przyklaskuję” - wyznaje Krzysztof Zalewski w rozmowie z PAP Life.