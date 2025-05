W latach 70. Izabela Trojanowska zaczęła swoją profesjonalną karierę muzyczną. Artystka występowała m.in. na festiwalu w Opolu w 1981 roku, co spotkało się ze sporym poruszeniem ze względu na tekst "Pieśni o cegle" . Artystka ze względu na władzę sprzeciwiającą się jej twórczości nie mogła wrócić do kraju. W 1982 roku razem z Tadeuszem Nalepą nagrała płytę "Pożegnalny cyrk" , która silnie krytykowała politykę w tamtym okresie. Wydawnictwo ujrzało światło dzienne dopiero w 1993 roku.

O procesie powstania "Lada dzień wakacje" opowiedział Mieczysław Jurecki w programie "Dzień Dobry TVN": "Bogdan Olewicz, który jest autorem tekstu do muzyki, która powstała parę chwil wcześniej, mówi: "kto mógłby to zaśpiewać?". Tylko że aranżacja była trochę taka bardziej spokojna. Tomek Zeliszewski, perkusista Budki, mówi: "a może Iza?". Ja przyznaję, że nie wpadłem na to ze względu na tę aranżację. Zadzwoniłem, wysłałem mp3 i Iza powiedziała: "Fajna piosenka, ale dlaczego tam jest tak mało gitar" - wspominał Mieczysław Jurecki".