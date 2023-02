Według zapowiedzi, Flea w rozmowach z zaproszonymi gośćmi będzie poruszał tematy pierwszych nauczycieli, wczesnych wpływów muzycznych, doświadczeń artystycznych i tego, jak wszystkie te lekcje wpłynęły na kreatywność i karierę znanych artystów. Część wpływów z podcastu zostanie przekazana Silverlake Conservatory of Music. To organizacja non-profit, którą Flea założył w 2001 roku, by fundować stypendia zdolnym, acz niezamożnym artystom.

Według magazynu "Rolling Stone" pierwszy odcinek "This Little Light" nadany zostanie 30 marca, czyli dzień po rozpoczęciu światowej trasy koncertowej Red Hot Chili Peppers. W trakcie tego tournee zespół zawita do naszego kraju. Koncert słynnych "Papryczek" odbędzie się 21 czerwca w Warszawie na PGE Narodowym.

Choć Flea będzie do swojego podcastu zapraszał gości, ale nawet gdyby mówił w nim tylko o własnej karierze, to byłyby to bardzo ciekawe opowieści. Jeden z najsłynniejszych basistów rockowych świata na początku swojej muzycznej kariery nie interesował się ani rockiem, ani gitarą basową. Dzięki swojemu ojczymowi młody Balzary uczył się gry na trąbce i miał zostać jazzmanem. Dopiero nauka w Fairfax High School i przyjaźń z poznanym tam Anthonym Kiedisem sprawiły, że Flea zaczął poznawać muzykę rockową. Na gitarze basowej nauczył się grać dzięki innemu kumplowi - Hillelowi Slovakowi, który potrzebował basisty do swojego zespołu. Slovak, Kiedis i Flea stworzyli później Red Hot Chili Peppers.

Kim jest Flea z Red Hot Chili Peppers?

Urodzony w Melbourne (Australia) Michael Balzary, znany jako Flea, jest jednym z założycieli amerykańskiej grupy Red Hot Chili Peppers ( posłuchaj! ). Do Stanów trafił z rodzicami, gdy miał 4 lata. Basista gra w zespole do dziś.

Przypomnijmy, że słynny rockowy kwartet w 2022 r. wypuścił dwie płyty: "Unlimited Love" (kwiecień) i "Return Of The Dream Canteen" (październik). Produkcją obu albumów zajął się Rick Rubin, który odnowił współpracę z zespołem po 11 latach.

W ramach promocji nowego materiału "Papryczki" 21 czerwca 2023 r. zagrają na PGE Narodowym w Warszawie.



Zarówno "Return of the Dream Canteen", jak i "Unlimited Love" zostały nagrane w legendarnym składzie z Johnem Frusciante na gitarze, który w 2019 roku po raz drugi powrócił do zespołu. Gitarzysta dołączył do zespołu w 1988 roku, zastępując zmarłego z powodu przedawkowania heroiny Hillela Slovaka i nagrał album "Mother's Milk".

Hillel Slovak: Założyciel Red Hot Chili Peppers obchodziłby 60. urodziny

W 1991 roku muzycy wydali płytę "Blood Sugar Sex Magik", która dzięki takim singlom jak "Under The Bridge" czy "Give It Away", zrobiła z nich gwiazdy.

Pomimo sukcesu, a może właśnie przez ten sukces, chwilę po premierze płyty odszedł z zespołu, zatracając się w swoim uzależnieniu od heroiny. W tamtym czasie o mało nie umarł, jednak udało mu się pokonać nałóg. Wrócił do grupy dopiero w 1998 roku i dzięki niemu formacja znowu wskoczyła na szczyt z płytą "Californication".



Następnie grupa z Johnem w składzie nagrała albumy "By The Way" i "Stadium Arcadium". Kiedy wydawało się, że skład ma swój najlepszy moment... Frusciante w 2009 roku poinformował o swoim drugim odejściu z Red Hot Chili Peppers, a zastąpił go młody Josh Klinghoffer. Obecny skład zespołu to: Anthony Kiedis (wokal), Flea (gitara basowa), Chad Smith (perkusja) i John Frusciante (gitara, chórki).

Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante i Chad Smith. To właśnie ten skład uznany jest za najważniejszy dla zespołu. I chociaż "Blood Sugar Sex Magik" to już drugi album, jaki muzycy nagrali razem, dopiero wtedy można było mówić o stworzeniu tożsamości grupy i jej nowego brzmienia. Na płycie zespół odkrył nowe przestrzenie, oprócz znanej kombinacji rocka, funku i rapu, sięgnął także po bardziej melodyjne utwory, co było ogromną zasługą młodego gitarzysty Johna Frusciante.

