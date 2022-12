"Uwielbiam być tatą i nie mogę nawet uwierzyć, że będę miał kolejne dziecko. Jestem po prostu podekscytowany możliwością położenia się w nocy z małym dzieckiem na piersi i wąchania jego małego oddechu i czucia jego miękkich małych stóp" - napisał Flea jeszcze przed narodzinami trzeciego potomka.

Dla 60-letniego basisty jest to trzecie dziecko. Jego żona - młodsza o 18 lat projektantka biżuterii Melody Ehsani - została matką po raz pierwszy. Para wzięła ślub w 2019 r.

W latach 1988-1990 Flea był mężem Loeshy Zeviar. Mają jedną córkę - Clarę (ur. 1988).

Reklama

W 2005 r. basista był zaręczony z modelką Frankie Rayder. Owocem tego związku jest syn Sunny Bebop Balzary (ur. 2005).



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Red Hot Chili Peppers Under The Bridge

Kim jest Flea z Red Hot Chili Peppers?

Urodzony w Melbourne (Australia) Michael Balzary, znany jako Flea, jest jednym z założycieli amerykańskiej grupy Red Hot Chili Peppers ( posłuchaj! ). Do Stanów trafił z rodzicami, gdy miał 4 lata. Basista gra w zespole do dziś.

Przypomnijmy, że słynny rockowy kwartet w 2022 r. wypuścił dwie płyty: "Unlimited Love" (kwiecień) i "Return Of The Dream Canteen" (październik). Produkcją obu albumów zajął się Rick Rubin, który odnowił współpracę z zespołem po 11 latach.

W ramach promocji nowego materiału "Papryczki" 21 czerwca 2023 r. zagrają na PGE Narodowym w Warszawie.



Zarówno "Return of the Dream Canteen", jak i "Unlimited Love" zostały nagrane w legendarnym składzie z Johnem Frusciante na gitarze, który w 2019 roku po raz drugi powrócił do zespołu. Gitarzysta dołączył do zespołu w 1988 roku, zastępując zmarłego z powodu przedawkowania heroiny Hillela Slovaka i nagrał album "Mother's Milk".

Hillel Slovak: Założyciel Red Hot Chili Peppers obchodziłby 60. urodziny

W 1991 roku muzycy wydali płytę "Blood Sugar Sex Magik", która dzięki takim singlom jak "Under The Bridge" czy "Give It Away", zrobiła z nich gwiazdy.

Pomimo sukcesu, a może właśnie przez ten sukces, chwilę po premierze płyty odszedł z zespołu, zatracając się w swoim uzależnieniu od heroiny. W tamtym czasie o mało nie umarł, jednak udało mu się pokonać nałóg. Wrócił do grupy dopiero w 1998 roku i dzięki niemu formacja znowu wskoczyła na szczyt z płytą "Californication".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Red Hot Chili Peppers na Open'er Festival 2016 Interia.tv

Następnie grupa z Johnem w składzie nagrała albumy "By The Way" i "Stadium Arcadium". Kiedy wydawało się, że skład ma swój najlepszy moment... Frusciante w 2009 roku poinformował o swoim drugim odejściu z Red Hot Chili Peppers, a zastąpił go młody Josh Klinghoffer. Obecny skład zespołu to: Anthony Kiedis (wokal), Flea (gitara basowa), Chad Smith (perkusja) i John Frusciante (gitara, chórki).

Red Hot Chili Peppers i 30 lat płyty "Blood Sugar Sex Magik": Krew, cukier, seks, magia 1 / 8 Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante i Chad Smith. To właśnie ten skład uznany jest za najważniejszy dla zespołu. I chociaż "Blood Sugar Sex Magik" to już drugi album, jaki muzycy nagrali razem, dopiero wtedy można było mówić o stworzeniu tożsamości grupy i jej nowego brzmienia. Na płycie zespół odkrył nowe przestrzenie, oprócz znanej kombinacji rocka, funku i rapu, sięgnął także po bardziej melodyjne utwory, co było ogromną zasługą młodego gitarzysty Johna Frusciante. Źródło: Getty Images Autor: SGranitz/WireImage udostępnij

Córka perkusisty Red Hot Chili Peppers wystąpiła w "Idolu"