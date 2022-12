Red Hot Chili Peppers ( posłuchaj! ) ogłaszają trasę koncertową w 2023, która promować będzie wydane w 2022 roku dwa albumy studyjne: "Unlimited Love" i "Return of the Dream Canteen".

Zespół postanowił wyruszyć w 23-dniową światową trasę koncertowa, która rozpocznie się w środę 29 marca w BC Place w Vancouver, wybrzmi na stadionach i festiwalach w całej Ameryce Północnej, m.in. w Las Vegas, San Diego, Houston, oraz w Europie, m.in. w Lizbonie, Madrycie czy Wiedniu. Trasa zakończy się w sobotę, 23 lipca na Hampden Park w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Gośćmi specjalnymi na wybranych koncertach będą: The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat i King Princess.

Grupa przyjedzie także do Polski. Red Hot Chili Peppers zagrają na PGE Narodowym w Warszawie 21 czerwca 2023 roku.

Gościem specjalnym podczas wydarzenia będzie Iggy Pop.

Bilety trafią w sprzedaży ogólnej w piątek 9 grudnia o 10:00. Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy zacznie się 7 grudnia, a klienci Ticketmaster będą mogli kupić je w czwartek 8 grudnia.

