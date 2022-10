Materiał na "Return of the Dream Canteen" powstał podczas tych samych sesji, które zaowocowały bestsellerową płytą "Unlimited Love". Longplay w kwietniu 2022 roku trafił na szczyt notowania Billboard 200. To nie tylko ich drugi w karierze numer 1 w zestawieniu, ale także największy rockowy album roku. Warto podkreślić, że pierwszy raz się zdarza, że grupa wydaje dwie płyty w tym samym roku.

Red Hot Chili Peppers "Return of the Dream Canteen": Co za dużo, to niezdrowo - przeczytaj recenzję!

Przy tworzeniu tych 17 utworów, zespół po raz kolejny współpracował ze swym wieloletnim producentem i twórczym powiernikiem Rickiem Rubinem. Muzycy ponownie wykorzystali siłę swego pojednania, przekładając wspólnotową inspirację na wybuchy międzywymiarowego instrumentarium, pierwotne rytmy i przemyślane, prowokacje teksty. W efekcie powstało kalejdoskopowe dzieło, przybliżające ducha tych czterech indywidualności połączonych we wspaniałym kolektywie, który wciąż jest pełen pierwotnej, wielobarwnej energii. Wywodząc się z nieskończonego i trwałego braterstwa niezależnego od wszelkich granic, to po prostu Red Hot Chili Peppers.

W ubiegłym miesiącu, kapela zaprezentowała singiel "Eddie" promujący album "Return of the Dream Canteen".

Zwiastując nową płytę, Red Hot Chili Peppers opublikowali utwór "Tippa My Tongue", który "Rolling Stone" uznał za seksualnie sugestywny filtr, przywołujący skojarzenia z tym, co stanowi kwintesencję funk-rockowego dorobku kalifornijskiej formacji. "Clash" napisał, że to mistrzowska lekcja Red Hot Chili Peppers, natomiast Billboard, że śpiewny funk-rockowy utwór przywodzi na myśl dawne Chili Peppers, a frontman Anthony Kiedis bawi się grą słów.

"Return of the Dream Canteen" to ukłon w stronę twórczej prosperity psychodelicznej pustyni. Cała nasza czwórka wędrowała w czasie i niezdefiniowanym miejscu ku większej ilości muzyki. Nie przestawaliśmy czerpać z tego źródła. Stołówka była bardzo hojna. Kiedy już wydawało się, że funkowy bas nie znajdzie partnera do tańca, jego koledzy pojawiali się na imprezie. Wielkie skupienie Johna pomogło nam stworzyć więcej piosenek niż niektórzy w ogóle znają. W świecie, w którym normą jest wydawanie pojedynczych singli, my postanowiliśmy wydać dwa pełne albumu i jest nam z tym bardzo dobrze. Pora na stołówkę - zapraszają Red Hot Chili Peppers.

28 sierpnia br. Red Hot Chili Peppers wystąpili na gali MTV Video Music Awards, gdzie odebrali prestiżową statuetkę Global Icon.

