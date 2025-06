31. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się w tym roku w dniach 31 lipca - 2 sierpnia w Czaplinku-Broczynie (woj. zachodniopomorskie). To tu po raz czwarty z rzędu Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprasza wszystkich chętnych do zabawy.

Do tej pory poznaliśmy tylko zwycięzców nagrody Złotego Bączka - mowa o zespołach Ich Troje (Polska) i Electric Callboy (świat), które zostały zaproszone do występu na Dużej Scenie. Z zespołem Michała Wiśniewskiego do ostatniej chwili rywalizował ulubieniec publiczności Zenek Kupatasa. Jurek Owsiak zaproponował mu półgodzinny koncert na Dużej Scenie 2 sierpnia, o godz. 14:30, tuż przed występem Ich Troje.