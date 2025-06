Guns N' Roses przed koncertem w Polsce. Ile kosztują bilety na PGE Narodowy w Warszawie?

6 czerwca w miejscowości Koimbra w Portugalii grupa Guns N' Roses rozpocznie europejską część trasy "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour". W jej ramach legenda rocka powróci do Polski. Co już wiemy przed koncertem na PGE Narodowym w Warszawie?