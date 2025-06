Dodajmy, że na początku maja pojawił się album "This Much Remains" , pierwszy studyjny materiał Conflict od ponad 20 lat.

Grupa zaliczana jest do grona pionierów anarcho-punku, obok takich zespołów, jak m.in. Crass, The Ex i Chumbawamba. W swojej twórczości formacje promują idee anarchizmu, a także ekologii, wegetarianizmu i pacyfizmu.