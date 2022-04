ZDJĘCIA |

Kariera Hillela Slovaka nie była zbyt długa i pełna sukcesów. Na pewno skończyła się zbyt szybko. Trzeba jednak pamiętać, że to dzięki temu chłopakowi i jego gitarowym umiejętnościom, możemy dziś zachwycać się muzyką Red Hot Chili Peppers. Założyciel grupy obchodziłby dziś 60. urodziny.

Hillel Slovak urodził się 13 kwietnia 1962 roku w Hajfie w Izraelu. Był synem polskiej Żydówki i jugosłowiańskiego Żyda. Gdy miał pięć lat, jego rodzina wyemigrowała do Nowego Jorku, a kilka lat później do Kalifornii. To wtedy zaczął uczyć się grać na gitarze, a w szkole poznał przyszłych kolegów z zespołu.