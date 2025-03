Lizzo zaprezentowała nowy singiel “Still Bad”, do którego powstał klimatyczny teledysk. Piosenka ukazała się wkrótce po premierze “Love In Real Life” - jej pierwszego utworu od 2022 roku. Teledysk do tej piosenki, wyreżyserowany przez Colina Tilleya, zdobył już 6,1 miliona odsłon na YouTube, a sam utwór został odtworzony ponad 2 miliony razy na Spotify. Oba single zapowiadają piąty studyjny album artystki, "Love In Real Life”, który ukaże się w 2025 roku.