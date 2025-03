Luna zaczęła swoją drogę muzyczną ponad sześć lat temu, gdy wzięła udział w konkursie dla debiutantów organizowanym przez jedną z wytwórni fonograficznych. Niedługo później podpisała kontrakt z dużą wytwórnią, co otworzyło jej drzwi do nagrania pierwszych singli. Jej twórczość szybko zdobyła uznanie krytyków oraz popularność w sieci, ale przełom nastąpił dopiero w zeszłym roku.

Wówczas artystka wygrała krajowe preselekcje do Eurowizji, pokonując m.in. Justynę Steczkowską i Edytę Górniak. Wygrana w kontrowersyjnych eliminacjach dała jej przepustkę do reprezentowania Polski na 68. Konkursie Piosenki Eurowizji. Jej eurowizyjna propozycja "The Tower" nie zapewniła jej jednak awansu do wielkiego finału. Mimo to występ w konkursie przysporzył jej nowych fanów i otworzył kolejne drzwi w branży muzycznej.