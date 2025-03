OFF Festival to wielkie święto muzyki alternatywnej, które co roku przyciąga do Doliny Trzech Stawów w Katowicach tłumy miłośników ciekawych, autorskich brzmień. Od 1 do 3 sierpnia 2025 r. będzie miała miejsce 18. edycja kultowego wydarzenia. Choć do imprezy pozostało jeszcze nieco ponad cztery miesiące, line-up pęka w szwach od wielkich nazwisk światowej sceny. Organizatorzy nie zwalniają tempa i wciąż ogłaszają nowych wykonawców, którzy w te wakacje zaprezentują się przed polską publicznością.

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu będziemy mieli okazję obejrzeć występy wielu zróżnicowanych artystów, dzięki czemu każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie. Headlinerami wydarzenia zostali: Kraftwerk, Fontaines D.C. i James Blake. W Katowicach zaprezentują się także Os Mutantes, którzy są nazywani brazylijskimi Beatlesami, Alan Sparhawk, czyli współtwórca grupy Low, duet Frost Children, Yaeji ze swoim spektakularnym DJ setem, raper Pa Salieu, Jann, czyli polska gwiazda preselekcji do Eurowizji, Fat Dog, Panchiko, Nilüfer Yanya, Machine Girl i wielu innych.

Organizatorzy właśnie ogłosili nowe nazwiska, które dołączyły do line-upu 18. edycji OFF Festivalu. Kto jeszcze wystąpi?

Spora dawka jazzowo-popowych brzmień i powroty po dziewięciu latach na OFF Festivalu 2025

W sierpniu na jednej z OFF-owych scen zaprezentuje się holenderski artysta Benny Sings. Ma słabość do jazzu, soulu i hip-hopu, choć jednocześnie świetnie idzie mu komponowanie popowych numerów. Sprytnie łączy różne gatunki muzyczne, tworząc utwory inspirowane lekką poezją i kinem w stylu "Punch-Drunk Love" Paula Thomasa Andersona. W swojej karierze miał okazję współpracować m.in. z Rex Orange County, Andersonem Paakiem i Mayerem Hawthornem, a album "Young Hearts" w całości wyprodukował mu Kenny Beats.

Dziewięć lat po swoim pierwszym koncercie w Katowicach grupa Los Campesinos! powróci i ponownie zaprezentuje swoje indie-pop-punkowe show polskiej publiczności. Zespół dołączył do line-upu OFF Festivalu, zachwycając fanów buntowniczych brzmień. W 2024 r. ukazał się ich album "All Hell", który zebrał świetne recenzje, zarówno od słuchaczy, jak i krytyków. Muzycy w całości samodzielnie tę płytę sfinansowali, wyprodukowali oraz wydali, po blisko dwóch dekadach na scenie działając w duchu DIY bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Rzadko koncertują, szczególnie poza Wielką Brytanią, więc koncert w Katowicach będzie okazją do niepowtarzalnego muzycznego spotkania. "To wszystko to piekło, ale jesteśmy tak szczęśliwi, że możemy to przeżywać razem z wami" - usłyszymy prosto z ust muzyków z Los Campesinos! już w sierpniu.

18. edycja OFF Festivalu przyciągnie fanów rapu, ciężkich brzmień i nowatorskiego popu

Do artystów, którzy wystąpią na OFF Festivalu 2025, dołączyła także rapowa grupa Bad Boy Chiller Crew. Uroczy łobuzi z Bradford zaczęli od kręcenia przypałowych klipów wideo, następnie próbowali swoich sił w nagrywaniu zabawnego rapu, aż wreszcie zaczęto brać ich na poważnie. Obecnie mogą pochwalić się statusem szanowanej grupy, która wyróżnia się nie tylko na lokalnej, lecz także światowej scenie. Bad Boy Chiller Crew wypracowali sobie mocno basowe, czerpiące z two-stepu, speed garage'u, ale i europejskiego house'u brzmienie, które w połączeniu z ich humorem, ekspresją i szczerością zdobywa serca tłumów słuchaczy.

Na tegorocznym OFF Festivalu zaprezentuje się także Ralphie Choo - pochodzący z Madrytu wokalista, autor tekstów, producent, który tworzy jedne z najbardziej nowatorskich piosenek pop. W jego twórczości wyraźnie obecne są hiszpańskie i latynoskie tradycje, które w połączeniu z nowoczesną elektroniką i hip-hopem żyją nowym życiem. Wśród swoich inspiracji artysta wymienia m.in. Arcę, Deana Blunta, Aphex Twina, Tylera, the Creatora i Childisha Gambino. Już w sierpniu pokaże polskiej publiczności, jak wiele ma swoją muzyką do zaoferowania.

Do line-upu OFF Festivalu dołączył również Berlin Manson, czyli zespół pochodzący ze Słowacji, dla którego liczą się głębokie przesłanie i mocne brzmienie. Krzyczą do mikrofonu o problemach młodych ludzi, zamieszkujących tę część Europy, z której pochodzą. Jedną ze swoich płyt zatytułowali, tłumacząc na polski, "Biedni, ale sexy". Na krążku zderzyli się ze wschodnioeuropejską wersją kapitalizmu.

Jacy polscy artyści wystąpią na tegorocznym OFF Festivalu?

W sierpniu w Katowicach nie zabraknie przedstawicieli polskiej sceny. Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję zobaczyć projekt "Omasta plays Madvillany", czyli jeden z najlepszych albumów hiphopowych wszech czasów wykonany przez krakowski zespół, który żadnych muzycznych wyzwań się nie boi.

Sporą dawkę nu-metalu katowickiej publiczności zaserwuje grupa .bHP. Warszawski zespół wyróżnia się połączeniem ciężkiego, brudnego brzmienia z żeńskim wokalem i winylowymi skreczami. W sierpniu udowodnią, że ciężkie brzmienia żyją i mają się niezwykle dobrze.

Na OFF-ie zobaczymy także polski zespół eksperymentalny, kryjący się pod nazwą ||ALA|MEDA||. Grupa słynie z niesamowicie euforycznych koncertów, a ich muzyka jest bardzo gęsta rytmicznie - to wypadkowa fascynacji i doświadczeń tworzących ją instrumentalistów oraz ich wieloletnich poszukiwań.

Ile kosztują bilety na OFF Festival 2025 w Katowicach?

W sprzedaży obecnie dostępna jest już trzecia pula biletów na OFF Festival 2025. Trzydniowe karnety kosztują 692 zł. Wejściówki można zakupić na stronie: www.off-festival.pl.

