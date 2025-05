Kto zagra na OFF Festival Katowice? Największe gwiazdy w Dolinie Trzech Stawów

18. edycja kultowego wydarzenia odbędzie się w dniach od 1 do 3 sierpnia. Co roku OFF Festival przyciąga do Doliny Trzech Stawów tłumy fanów muzyki alternatywnej.

Headlinerami festiwalu zostali Kraftwerk, Fontaines D.C. i James Blake. Oprócz nich w składzie znaleźli się m.in. Os Mutantes, którzy są nazywani brazylijskimi Beatlesami, AlanSparhawk, czyli współtwórca grupy Low, duet Frost Children, Yaeji, raper Pa Salieu, Jann, czyli polska gwiazda preselekcji do Eurowizji, Fat Dog, Panchiko, Nilüfer Yanya i Machine Girl.

Nie jest jeszcze znana dokładna rozpiska na sceny, dni i godziny, jednak wiadomo już, że ogłoszony na początku zespół Snow Strippers zagra na Scenie Leśnej, w tym roku ponownie objętej patronatem przez mBank i Visę.

Jazz na OFF Festivalu! "Fascynująca zmiana pokoleniowa"

Podczas tej edycji na festiwalu stanie również nowa scena - mBank OFF Jazz Club. Wystąpią tam zarówno znane nazwiska, jak i ci, którzy wyznaczają nowe kierunki. "Jesteśmy świadkami fascynującej zmiany pokoleniowej i ogromnie cieszę się, że możemy to pokazać na OFF-ie" - mówił Artur Rojek.

Na nowej scenie zagrają: Kosmonauci, Omasta, midi 4, Deux Lynx, Lumbago, Ninja Episkopat, Hania Derej, daltonists oraz projekt Raphael Rogiński plays John Coltrane and Langston Hughes.

W kolejnym ogłoszeniu dowiedzieliśmy się, że na scenie mBank OFF Jazz Club zagrają także Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach, Ciśnienie, Willa Kosmos, Metro, The Cassino, Hesoyam oraz Męty.

Kto jeszcze zagra na OFF Festivalu?

Wśród wcześniej ogłoszonych artystów na OFF Festival 2025 znajdują się: Kraftwerk, James Blake, Fontaines D.C., Ecco2k, Snow Strippers, Pa Salieu, Machine Girl, Kneecap, Seun Kuti Amd Egypt 80, Jann, Have A Nice Life, The Hellp, Alan Sparhawk (of Low), Fat Dog, Panchiko, Nilüfer Yanya, Soft Play, Os Mutantes, Benny Sings, Two Shell, Los Campesinos!, Geordie Greep, Yaeji (DJ), MJ Lenderman, portrayal Of Guilt, Blank Banshee, Elias Rønnenfelt (of Iceage), ||ALA|MEDA|, Wednesday Campanella, Frost Children_, María José Llergo, Envy, Nala Sinephro, Iglooghost, Lambrini Girls, Bad Boy Chiller Crew, Omasta plays Madvillany, Hypnosis Therapy, Mong Tong, Ralphie Choo,.bHP,Berlin Manson, Sunnbrella, Hinode Tapes.

Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne.

