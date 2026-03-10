Jak podkreśla Artur Rojek, dyrektor artystyczny festiwalu, to ogłoszenie to dla niego niezwykle sentymentalny moment: "Są zespoły, których wystarczy posłuchać na płycie i takie, które absolutnie musisz zobaczyć na żywo. Do tej drugiej kategorii należą The Flaming Lips. To zdecydowanie jedna z najważniejszych i najbardziej zjawiskowych grup alternatywnych na świecie. Oraz jedno z moich najpiękniejszych scenicznych przeżyć i wspomnień na OFF Festivalu" - tłumaczy.

Przypomnijmy, że wśród poprzednio zapowiedzianych artystów znaleźli się: Amyl and the Sniffers, Yung Lean & Bladee, Oklou, Einstürzende Neubauten, Earl Sweatshirt, Clams Casino, Current Joys, Chat Pile, Black Country, New Road, Getdown Services, WITCH, Jaoanne Robertson, Sunny Day Real Estate, HTRK, Frankie & The Witch Fingers, Joshua Idehen, Babymorroco, Rusowsky, Surf Gang, Współgłosy, Sw@da x Niczos, Allarme, Ludzie Wschodu grają Nową Aleksandrię, Sega Bodega, The Mary Wallopers, Chalk, Madra Salach i M(h)aol, Johnny Marr, Deafheaven, Los Thuthanaka, NuGenea, Mlecze i Drabusheyka.

Wielki powrót i kultowa płyta

Ostatnia wizyta The Flaming Lips w Dolinie Trzech Stawów w 2010 roku przeszła do historii jako spektakularne widowisko pełne konfetti, postaci w przebraniach i niepowtarzalnej energii. Tym razem zespół pod wodzą charyzmatycznego Wayne'a Coyne'a przygotował coś równie wyjątkowego - na OFF Festivalu grupa odegra od deski do deski "Yoshimi Battles the Pink Robots". To płyta przełomowa, która odniosła ogromny sukces komercyjny, przyniosła formacji nagrodę Grammy i doczekała się nawet broadwayowskiego musicalu. Tego lata w Katowicach usłyszymy więc na żywo m.in. takie hymny jak "Do You Realize??" czy "All We Have Is Now".

Mocne brzmienia i kobiece głosy

The Flaming Lips dołączają do zaszczytnego grona headlinerów, wśród których znajdują się już Amyl and the Sniffers oraz duet Yung Lean & Bladee. Organizatorzy dbają jednak o to, by program był niezwykle różnorodny, ogłaszając kolejną paczkę wyjątkowych artystów:

Ninajirachi - producentka tworząca wybuchowy miks dubstepu, speed garage'u i hyperpopu. Jej muzyczne inspiracje zakorzenione są głęboko w twórczości artystów takich jak Skrillex, Flume czy Porter Robinson. Godziny spędzone w cyfrowym świecie również znacząco wpłynęły jej brzmienie i estetykę, czego zwieńczeniem jest świetnie przyjęty krążek "I Love My Computer". To będzie występ wręcz idealny dla tych, którzy na co dzień nie mogą oderwać się od telefonów!

Wednesday - określani jako jeden z najlepszych współczesnych zespołów rockowych. Amerykańska grupa, na czele z wokalistką Karly Hartzman, mistrzowsko łączy piękno z hałasem, tworząc muzykę zakorzenioną w estetyce "countrygaze".

Dobrawa Czocher - wybitna kompozytorka i wiolonczelistka, doskonale znana ze współpracy z Hanią Rani, w ramach której artystki sięgnęły po twórczość Grzegorza Ciechowskiego. Na OFF Festivalu zaprezentuje subtelny, lecz niezwykle intensywny materiał ze swojej nowej, autorskiej płyty "State of Matter", gdzie obok wiolonczeli sięga po elektronikę i syntezatory. Co ciekawe, jej twórczością zachwycał się nawet sam aktor Benedict Cumberbatch, twierdząc, że to: "cudowne uczucie się w tym zanurzyć"!

Atol Atol Atol - wrocławska załoga serwująca chwytliwy, dziwaczny post-punk, w którego składzie znajdziemy muzyków m.in. z formacji Kurws, Przepych i Ukryte Zalety Systemu. W dolinie Trzech Stawów naładują publiczność potężną dawką chwytliwych melodii, o których na długo nie będzie można zapomnieć!

Dom Zły - puławska maszyna operująca na granicy post-hardcore'u i black metalu. Zespół nominowany w 2025 roku do Fryderyka, znany z przytłaczających, pełnych niepokoju, ale i niezwykle finezyjnych kompozycji. "Zyjemy w świecie pełnym napięć, które w nas rezonują i - czy tego chcemy, czy nie - odciskają na nas swoje piętno" - mówią, tłumacząc obecność ciężkich i momentami niewygodnych emocji towarzyszących ich twórczości.

OFF Festival Katowice odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia 2026 roku w malowniczej Dolinie Trzech Stawów. Trzydniowe karnety na wydarzenie dostępne są w cenie 699 PLN na stronie organizatora.

Have a Nice Life: "Kultura jest teraz bardzo symboliczna" [WYWIAD] interia INTERIA.PL