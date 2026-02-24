OFF Festival 2026 z kolejnymi ogłoszeniami: To on stoi za "najbardziej wpływowym zespołem w historii"

"'This Charming Man', 'There Is A Light That Never Goes Out', 'How Soon Is Now?'… Trudno mi wybrać tylko jeden utwór z dyskografii The Smiths, ale bez trudu uznaję ich - obok The Beatles i Oasis - za najbardziej wpływowy brytyjski zespół w historii. Ogromna w tym zasługa gitarzysty i kompozytora Johnny'ego Marra, którego cała kariera pokazuje, jak wybitnym jest artystą. Także dziś, w wieku 62 lat, wciąż zbiera fantastyczne recenzje. Po wydaniu koncertowej płyty 'Look Out Live!' w 2025 roku, piszą o nim, że jest w szczytowej formie. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się go zaprosić na OFF-a.. To trzeba zobaczyć!" - zapowiada Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF Festival 2026 Katowice.

Przypomnijmy, że wśród wcześniej ogłoszonych artystów znaleźli się: Amyl and the Sniffers, Yung Lean & Bladee, Oklou, Einstürzende Neubauten, Earl Sweatshirt, Clams Casino, Current Joys, Chat Pile, Black Country, New Road, Getdown Services, WITCH, Jaoanne Robertson, Sunny Day Real Estate, HTRK, Frankie & The Witch Fingers, Joshua Idehen, Babymorroco, Rusowsky, Surf Gang, Współgłosy, Sw@da x Niczos, Allarme, Ludzie Wschodu grają Nową Aleksandrię, Sega Bodega, The Mary Wallopers, Chalk, Madra Salach i M(h)aol.

Ojciec chrzestny britpopu i metal bez granic

Johnny Marr to postać, bez której trudno wyobrazić sobie współczesną muzykę niezależną. Jako gitarzysta i kompozytor The Smiths ukształtował brzmienie, z którego garściami czerpali później muzycy Blur, Suede, Oasis czy Arctic Monkeys. Jak słusznie zauważył Artur Rojek, Marr - mając dziś 62 lata - wciąż jest w doskonałej formie scenicznej.

Kolejnym potężnym strzałem w nowym rzucie ogłoszeń jest powrót grupy Deafheaven. Formacja z Kalifornii wystąpiła na OFF-ie już w 2014 roku i od tamtej pory zdążyła wielokrotnie zredefiniować granice współczesnego metalu. Jedni ich kochają, drudzy nienawidzą. Muzykom nie przeszkadza to jednak w przekraczaniu kolejnych granic gatunkowych i wydawaniu albumów, które nie tylko wzbudzają kontrowersje ale i zbierają znakomite recenzje. Do Polski przyjadą bogatsi o świetnie przyjęty album "Lonely People with Power" z 2025 roku.

Dla poszukiwaczy najświeższych, awangardowych brzmień, najważniejszym punktem programu będzie z pewnością koncert Los Thuthanaka - rodzinnego duetu, który za swój muzyczny trans łączący południowoamerykańską tradycję Andów z klubowym hałasem zdobył w ubiegłym roku Srebrnego Lwa na weneckim Biennale oraz tytuł "Płyty Roku" serwisu Pitchfork.

Neapol, Palestyna i polski underground

Line-up tegorocznego OFF-a tradycyjnie imponuje geograficznym i gatunkowym rozstrzałem. Na scenie zobaczymy m.in. NuGenea - włoski projekt łączący neapolitańskie brzmienia lat 70. z disco i funkiem, oraz grupę DAM - żywą legendę i pionierów palestyńskiego hip-hopu, którzy za pomocą muzyki od 1999 roku opowiadają o prawach człowieka i nakłaniają do zmiany na lepsze, uświadamiając na temat trudów życia pod izraelską okupacją. "Wyszliśmy z ulicy, prosto na scenę. Dziury w kieszeniach. Wszystko, co nosimy, to prawda" - mówią. Takiego występu nie można ominąć!

Nie zabraknie również mocnych punktów z rodzimego podwórka. W Dolinie Trzech Stawów zagrają Mlecze - grający ciepły bedroom pop zeszłoroczni debiutanci z albumem "Maruda" oraz Drabusheyka - śląski raper i wizjoner undergroundu, który na swoim najnowszym albumie "HYPNOZIZ" połączył siły z takimi artystami jak schafter, Żabson czy Kacha z Coals.

OFF Festiwal odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia 2026 roku w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. W sprzedaży są już dostępne 3-dniowe karnety w cenie 699 zł.

