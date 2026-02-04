"Warto rozważyć, by rok 2026 stał się rokiem poszukiwania muzycznych destynacji. Dzięki niesamowitej scenerii i światowej klasy artystom, tegoroczny kalendarz światowych koncertów sprawi, że spakujesz walizkę i stworzysz niezapomniane wspomnienia" - czytamy na stronie BBC.

Na liście znalazły się: Laneway Festival (Australia i Nowa Zelandia), Tallinn Music Week (Estonia), International Jazz Day (Chicago, USA), Flow Festival (Helsinki, Finlandia), NHK Symphony Orchestra 100th Anniversary Celebrations (Tokyo, Japonia), Le Guess Who? (Utrecht, Holandia) oraz odbywający się w Katowicach OFF Festival.

"Katowice, niegdyś skromne miasto górnicze położone około 80 km od Krakowa, powoli przekształca się w jedno z najciekawszych centrów kulturalnych w Polsce. Stare fabryki i magazyny są zamieniane w artystyczne kawiarnie, galerie i puste płótna dla sztuki ulicznej, tworząc kreatywny kontrast z okazałą salą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To dobrze, że Katowice, miasto muzyki wpisane na listę UNESCO, są również siedzibą OFF Festivalu, imprezy założonej w celu prezentowania muzyki indie, punkowej, jazzowej i eksperymentalnej z całego świata.

(...) chociaż na edycji w 2026 roku można spodziewać się znanych wykonawców, takich jak Amyl and the Sniffers i Earl Sweatshirt (a wkrótce zostaną ogłoszeni kolejni), koniecznie zajrzyjcie też na scenę eksperymentalną" - piszą dziennikarze BBC.

OFF Festival 2026 - co już wiemy?

Przypomnijmy, że OFF Festival 2026 odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia w katowickiej Dolinie Trzech Stawów.

Wśród ogłoszonych do tej pory artystów znaleźli się m.in. Einstürzende Neubauten, Amyl and the Sniffers, Yung Lean & Bladee, Oklou, Earl Sweatshirt, Clams Casino, Chat Pile, Black Country, New Road, Getdown Services, WITCH, Joanne Robertson, Sunny Day Real Estate, HTRK, Rusowsky, Surf Gang, Współgłosy oraz duet Sw@da x Niczos.