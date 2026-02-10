Nowi artyści na OFF Festival 2026! "Kiedyś z Berlina i Londynu, dziś także Dublina i Belfastu"

Po ubiegłorocznych, szeroko komentowanych koncertach Fontaines D.C. i Kneecap, OFF Festival ponownie kieruje wzrok w stronę Irlandii. Jak podkreśla dyrektor artystyczny Artur Rojek: "Te dwa zespoły to dziś gwiazdy największych światowych festiwali i wielcy promotorzy irlandzkiej sceny muzycznej. A ta, jak się przekonamy w tym roku na OFF-ie, przeżywa piękny rozkwit. Kiedyś z Berlina i Londynu, dziś także Dublina i Belfastu wychodzi mnóstwo fantastycznej muzyki. Od głośnego rocka przez wchodzący pod skórę folk po przekraczającą kolejne granice muzykę elektroniczną".

Przypomnijmy, że wśród wcześniej ogłoszonych artystów znaleźli się: Amyl and the Sniffers, Yung Lean & Bladee, Oklou, Einstürzende Neubauten, Earl Sweatshirt, Clams Casino, Current Joys, Chat Pile, Black Country, New Road, Getdown Services, WITCH, Jaoanne Robertson, Sunny Day Real Estate, HTRK, Frankie & The Witch Fingers, Joshua Idehen, Babymorroco, Rusowsky, Surf Gang, Współgłosy, Sw@da x Niczos, Allarme, Ludzie Wschodu grają Nową Aleksandrię.

Sega Bodega: wizjoner między światami

Producent, wokalista i DJ, który buduje własne, odrealnione uniwersa. Urodzony w Irlandii artysta o chilijskich korzeniach, swoją przygodę z muzyką zaczął od współtworzenia blackmetalowej i grindcore'owej kapeli. Ostatecznie zanurzył się w elektronice, a dziś swobodnie miesza gatunki i eksploruje nowe formy ekspresji artystycznej. Sega Bodega Jest współzałożycielem kolektywu Nuxxe (gdzie działał m.in. z ShyGirl, Coucou Chloe, Oklou), ma na koncie współpracę z Björk, Rosalią, Blood Orange, Charlotte Gainsbourg czy Arcą. Na OFF-ie zaprezentuje materiał z ostatniego albumu o poetyckim tytule, który sam w sobie brzmi jak manifest.

Folk na sterydach i punkowa wspólnota

The Mary Wallopers dali się poznać szerokiej publiczności podczas pandemicznych transmisji online, które przyciągały spragnionych koncertowych emocji fanów. Ich punkowe interpretacje tradycyjnych irlandzkich pieśni stały się znakiem rozpoznawczym zespołu i ważnym elementem "zielonej fali". Muzycy otwarcie mówią o potrzebie przywrócenia folkowi jego hałaśliwej, bezkompromisowej strony - i właśnie taką energię przywiozą do Katowic.

Belfast, Berlin i "Berghain rock"

Chalk poznali się w szkole filmowej i do dziś sami odpowiadają za wizualną stronę swojej twórczości. Ich muzyka zaciera granice między punkiem, techno i elektroniką, a zagraniczne media określają ją mianem "Berghain rocka" (od kultowego niemieckiego klubu). BBC nazwało ich jedną z najbardziej ekscytujących formacji z Irlandii Północnej ostatnich lat. Inspiracje Joy Division, Nine Inch Nails, Gilla Band czy filmami Wima Wendersa i Ingmara Bergmana słychać tu równie wyraźnie, jak fascynację klubową estetyką Berlina.

Brudny Pies i buntownicza tradycja

Madra Salach - czyli "Brudny Pies" - jeszcze przed wydaniem debiutanckiej epki "It's a Hell of an Age" wzbudził spore zainteresowanie koncertami. Jedną z osób, które zwróciły na niego uwagę, była Kim Deal z Pixies, zapraszając zespół jako support swojego solowego występu. Grupa unowocześnia irlandzki folk za pomocą syntezatorów i przesterów, czerpiąc z inspiracji My Bloody Valentine, Just Mustard i Boards of Canada. Jak podają zagraniczne portale - to naprawdę niezwykłe połączenie, o czym będziemy mogli sami przekonać się na OFF Festivalu!

Z kolei M(h)aol to surowy, bezkompromisowy punk rock z wyraźnym feministycznym rysem. Zespół, inspirowany ruchem riot grrrl, nawiązuje nazwą do XVI-wiecznej królowej piratów Gráinne Mhaol. W ich twórczości powracają motywy oczyszczenia, traumy i siły płynącej z historii buntu. Dla wielu to definicja punk rocka XXI wieku!

Jamie Hyland (M(h)aol) Lorne Thomson Getty Images

