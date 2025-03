Historia zatoczyła koło. Elbląski Thanatos, antenat dzisiejszej Traumy, zapowiedział wydanie dwupłytowego albumu zawierającego utwory zarejestrowanie w trakcie czteroletniej działalności zespołu przypadającej na lata 1988-1992. Co znajdzie się na retrospektywnym materiale "TRAUMAtic Beggining"?

Thanatos: "TRAUMAtic Beggining" - gdy podziemna scena chodziła jeszcze z pampersem

"'TRAUMAtic Beginning' to najbardziej wyczekiwane wydawnictwo naszego zespołu, przynajmniej dla tych z was, którzy pamiętają protoplastę dzisiejszej Traumy, czyli Thanatos. Poza ogólnie znanymi materiałami z obu taśm demo - 'Deo Optimo Maximo' oraz 'Out Of Sanity', wydobyliśmy z archiwalnych odmętów na tyle dużo nigdy niepublikowanych dotąd nagrań, że wyszedł z tego dwupłytowy album" - mówi Jarosław Misterkiewicz, gitarzysta prowadzący i lider deathmetalowej Traumy, jak i jej pierwotnej inkarnacji.

"Za pomocą TRAUMAtycznego wehikułu czeka was sentymentalna podróż w czasie do okresu, kiedy podziemna scena chodziła jeszcze z pampersem. Nagrania w większości są zapisem prób naszego zespołu z końca lat 80., które były rejestrowane na przenośny radiomagnetofon do naszego wewnętrznego użytku. Czeka was zatem gruz, chaos i zniszczenie. Miłej podróży. Stay TRAUMAtized!" - dodał popularny Mister.

Odświeżenia ścieżki dźwiękowej oraz wizualnej podjął się Marcin "Zuchu" Zuchniarz.

"TRAUMAtic Beggining" trafi do sprzedaży już w piątek 28 marca. Zasłużona dla metalowego podziemia Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej przygotowała w dwupłytowy album w wersji CD oraz limitowany drewniany boks z dodatkowym koncertowym materiałem DVD Thanatos.

Najświeższej rozmowy o starych czasach z Jarosławem "Misterem" Misterkiewiczem, gitarzystą Thanatos i Traumy oraz kluczową postacią polskiej sceny metalowej, możecie posłuchać poniżej:

Thanatos, czyli zanim dopadła nas Trauma

Elbląski Bóg Śmierci pojawił się w polskim metalowym undergroundzie w roku 1988 i należał do absolutnych pionierów wyłaniającego się z thrashu death metalu na krajowym podwórku, którego zręby w oparach schyłkowego PRL-u budował wraz z grupami Vader, Imperator, Armagedon, Magnus, Slashing Death, Pandemonium, Betrayer, Convent czy Exorcist.

Pod szyldem Thanathos grupa pozostawiła po sobie dwie taśmy demo: "Deo Optimo Maximo" (1989 r.) i "Out Of Sanity" (1990 r.). Wiosną 1992 roku zespół zmienił nazwę na Trauma, rozpoczynając nowy etap muzycznej podróży, która ku chwale death metalu trwa nieprzerwanie do dziś (m.in. osiem albumów studyjnych).

Z dawnego składu Thanatos do teraz w szeregach Traumy figurują nieprzerwanie gitarzysta prowadzący Jarosław "Mister" Misterkiewicz i perkusista Arkadiusz "Mały" Sinica, który w 1990 roku - już po nagraniu wspomnianych demówek - zastąpił za bębnami Andrzeja "Wasyla" Wasiukiewicza. Na pierwszym demo wokalistą Thanatos był Bartek "Winiar" Winiarski, a drugim gitarzystą prowadzącym (także na drugiej demówce) Zbigniew Kunicki. Na "Out Of Sanity" wokalnie udzielał się również basista Wojciech "Bubi" Sukow, który swoją przygodę z Traumą zakończył na pierwszej demówce "Invisible Reality" z 1993 roku.

Thanatos - szczegóły "TRAUMAtic Beggining" (tracklista):

CD 1 - "Deo Optimo Maximo" (demo z 1989 r.):

1. "Intro"

2. "Ofiary Zła"

3. "Atak bestii"

4. "Profanator"

5. "Legiony Zła"

6. "Deo Optimo Maximo"

7. "Laus Satani"

8. "Antychryst"

9. "Black Magic" (przeróbka Slayera);

Bonusy (1988-1989):

10. "Schizmatyk"

11. "Ostateczny rozkład"

12. "Pandemonium"

13. "Armagedon"

14. "Moc Nieśmiertelnego"

15. "Inkubus"

16. "Pamiętaj o Stwórcy".

CD 2 - "Out Of Sanity" (demo z 1990 r.):

1. "Intro"

2. "Fallen Into Oblivion"

3. "Paralyzed With Helplessness"

4. "Pain Is The Only Way"

5. "Necromaniac"

6. "In The Face Of Death";

Bonusy (1989-1990)

7. "Ceremony"

8. "Armagedon"

9. "Your Soul"

10. "Black Magic" (przeróbka Slayera)

11. "Depersonalization"

12. "In The Face Of Death"

13. "Power Of The Immortal"

14. "Remember About Creator"

15. "Attack Of The Beast"

16. "Electric Force"

17. "Victims Of Evil".

Koncertowy materiał DVD:

1. "Ofiary Zła"

2. "Pamiętaj o Stwórcy"

3. "Profanator"

4. "Incubus"

5. "Twoja dusza"

6. "Armagedon"

7. "Deo Optimo Maximo"

8. "Ceremonia".

