Artysta urodził się w Szwecji, ale jako niemowlę wraz z rodziną przeniósł się na Białoruś. Do ojczyzny wrócił w wieku pięciu lat. Jego młodość była burzliwa - w czasach szkolnych często wpadał w kłopoty z powodu ryzykownych zachowań. Ostatecznie porzucił naukę w wieku 16 lat, by poświęcić się muzyce.

Styl "sadboy” opierał się nie tylko na charakterystycznym brzmieniu publikowanym na SoundCloudzie, ale również na specyficznej estetyce wizualnej. Wizerunek artystów należących do tej subkultury często nawiązywał do nostalgii lat 90., grafiki inspirowanej wczesnymi systemami komputerowymi oraz stylistyki "vaporwave”. Popularne były także odniesienia do azjatyckiej kultury, co wpłynęło na modę i wizualne przedstawienie muzyki w tamtym okresie.