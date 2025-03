W dotychczasowej historii siedmiu zwycięzców było związanych z muzyką - byli to soliści, muzycy oraz boysband. Sporo wskazuje na to, że ta edycja też będzie mocno muzyczna - w gronie sześciu zdobywców Złotych przycisków dających uczestnikom bezpośredni awans do półfinałów są m.in. wokalistka Stacey Leadbetter , wokalista Vinnie McKee , 11-letni gitarzysta Olly Pearson oraz śpiewająco-tańcząca ekipa Electric Umbrella .

Ponad 660 tys. odsłon ma już zapis z występem Mickeya Callisto . Pod tym pseudonimem na scenie występuje wokalista Michael Spence . 28-latek z Sunderlandu brawurowo wykonał balladę "Who Wants to Live Forever" grupy Queen .

"Zastanawiałam się, czy to Mickey, czy to Freddie? Bez względu na to, co to było, to było coś niesamowitego. Masz absolutnie zachwycający głos" - powiedziała Alesha Dixon. Pozostali jurorzy też słuchali oniemiali, by później nie szczędzić uczestnikowi komplementów.