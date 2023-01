Red Hot Chili Peppers ogłaszają trasę koncertową w 2023, która promować będzie wydane w 2022 roku dwa albumy studyjne "Unlimited Love" i "Return of the Dream Canteen". Płyty nagrane zostały w legendarnym składzie z Johnem Frusciante na gitarze.

Zespół postanowił wyruszyć w 23-dniową światową trasę koncertowa, która rozpocznie się w środę 29 marca w BC Place w Vancouver, wybrzmi na stadionach i festiwalach w całej Ameryce Północnej, m.in. w Las Vegas, San Diego, Houston, oraz w Europie, m.in. w Lizbonie, Madrycie czy Wiedniu. Trasa zakończy się w sobotę, 23 lipca na Hampden Park w Glasgow w Wielkiej Brytanii.

Grupa przyjedzie także do Polski. Red Hot Chili Peppers zagrają na PGE Narodowym w Warszawie 21 czerwca 2023 roku. Gościem specjalnym podczas wydarzenia będzie Iggy Pop, który w tym roku wydał bardzo dobrze oceniany album "Every Loser".

"Może sobie Iggy nagrywać od czasu do czasu te swoje hołdy dla francuskiej piosenki, może próbować eksperymentów jak na 'Free' czy ostatnim krążku nagranym z Catherine Graindorge, ale umówmy się... Ten gość to nie poszukujący Bowie, tylko jak sam stwierdził, "facet bez koszuli, który daje czadu" i ja go takim kocham najbardziej. Ba, takiemu Iggy’emu najbardziej wierzę. 'Every Loser' to chyba nie o nas, jesteśmy zwycięzcami - wygraliśmy kolejną płytę dziadka Iggy’ego. Oby nie ostatnią!" - pisał w recenzji dla Interii Ignacy Puśledzki.

Red Hot Chili Peppers i Iggy Pop zagrają w Polsce. The Mars Volta kolejnym gościem specjalnym!

Właśnie poinformowano, że kolejnym gościem specjalnym przed koncertem Red Hot Chili Peppers będzie The Mars Volta.

Utworzony przez gitarzystę/kompozytora Omara Rodrígueza-Lópeza i wokalistę/tekściarza Cedrica Bixlera-Zavalę, zespół powstał w 2001 roku z popiołów punk-rockowej formacji At The Drive-In z El Paso. The Mars Volta stworzyli muzykę, która połączyła latynoskie dźwięki, na których wychował się Rodríguez-López, z punkiem i muzyką undergroundową, którymi on i Bixler-Zavala interesowali się od lat, jak również futurystycznymi wizjami, w które się zagłębiali.

Zeszłoroczny album zespołu rozwiewa niektóre z wieloletnich stereotypów, że The Mars Volta nieustraszenie przeciwstawiają się wszelkim oczekiwaniom i kategoryzacjom. Zamiast tego, materiał zatytułowany po prostu "The Mars Volta" pulsuje subtelną błyskotliwością, karaibskimi rytmami podtrzymującymi wyrafinowane, burzliwe piosenki. Na płycie usłyszeliśmy najbardziej ekscytującą i przystępną muzyką, jaką grupa kiedykolwiek nagrała.

