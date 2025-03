Lady Pankto polski zespół rockowy, założony w latach 80., który dziś należy do legendarnych formacji rodzimej estrady. Muzycy przez wiele lat swojej kariery odnieśli spore sukcesy, wydając kilkanaście albumów studyjnych, grając na największych scenach i festiwalach w kraju (m.in. KFPP w Opolu czy Top of the Top Sopot Festivalu) i zdobywając nominacje do prestiżowych wyróżnień, takich jak Fryderyki czy SuperJedynki.