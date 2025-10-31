Odmieniony grób Kory. Tak wygląda miejsce pochówku legendy polskiego rocka

Kora, czyli Olga Sipowicz (po pierwszym mężu Jackowska), zmarła 28 lipca o godzinie 5:30. Informację o śmierci przekazał na Facebooku jej mąż, Kamil Sipowicz.

Kora była jedną z najważniejszych polskich wokalistek działających w muzyce rozrywkowej, ikoną polskiego rocka, autorką tekstów, producentką i osobowością telewizyjną.

Wokalistka grupy Maanam od 2013 roku zmagała się z chorobą nowotworową.

Tak wygląda grób Kory. Kamil Sipowicz dba o miejsce pochówku

Kora została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. Przy miejscu ostatniego spoczynku zamontowano ławkę z napisem "KoraKamil" - połączenie pseudonimu wokalistki i imienia jej drugiego męża, Kamila Sipowicza, który towarzyszył jej do ostatnich chwil życia. W przeddzień Wszystkich Świętych pojawił się on przy grobie, by razem z przyjaciółmi zadbać o grób Kory.

Trzy miesiące po śmierci Kory przy jej grobie najbliżsi zamontowali tablicę ze zdjęciem wokalistki. Na tyle tablicy pojawił się napis "Miłość to wieczna tęsknota" - cytat pochodzący z piosenki "Anioł" grupy Maanam. Z kolei dwa lata po śmierci na płycie umieszczono pomnik kobiecej sylwetki zaprojektowany przez Monikę Osiecką. Na grobie widnieje również rok urodzenia Kory wraz ze znakiem nieskończoności.

"Dlaczego ludzie zasypują jej grób ohydnymi lampkami?" - denerwowała się na początku października prof. Magdalena Środa, przyjaciółka Kory, która odwiedziła wówczas cmentarz. Po jej wizycie grób został uprzątnięty - znicze można jeszcze zobaczyć przed grobem.

Kora - legenda polskiego rocka

Olga Aleksandra Ostrowska urodziła się 8 czerwca 1951 roku w Krakowie. Była piątym, najmłodszym dzieckiem Marcina Ostrowskiego - krakowskiego urzędnika i jego drugiej żony - Emilii.

W młodości zaangażowała się w działalność krakowskiego ruchu hipisów, co było dla Kory wyrazem buntu oraz ucieczką przed zunifikowanym światem, biedą domu rodzinnego i zwyczajnością dnia codziennego. To właśnie z okresu hippisowskiego pochodzi jej pseudonim artystyczny - Kora. Później, już w latach 70., była zaprzyjaźniona także ze środowiskiem wczesnej krakowskiej cyganerii, m.in. z Piotrem Skrzyneckim, Janem Beresiem, Wiesławem Dymnym.

Na początku lat 70. związała się z Markiem Jackowskim, muzykiem bluesowym, współpracownikiem Piwnicy pod Baranami. W 1976 roku założył on wraz z Milo Kurtisem zespół Maanam. W tym samym roku wraz z Maanamem na scenie poznańskiego klubu "Aspirynka" zadebiutowała Kora. Początkowo zespół grał muzykę alternatywną inspirowaną kulturą Bliskiego Wschodu, ale już pod koniec lat 70., w rozszerzonym składzie, stał się zespołem rockowym.

Na początku 1980 roku wydali singel - "Boskie Buenos/Żądza pieniądza". Od tego momentu Maanam stał się jednym z najważniejszych i najbardziej znanych formacji rockowych w Polsce. Sukcesem zakończył się występ muzyków na festiwalu w Opolu w 1980 roku, dzięki któremu Maanam stał się największą gwiazdą muzyki niezależnej. Latem tego samego roku muzycy wydali pierwszy album studyjny zatytułowany "Maanam".

Zespół odniósł sukces przede wszystkim dzięki wokalistce, której charakterystyczny głos i artyzm były zwiastunami nowej estetyki rockowej w polskiej muzyce tamtych lat. Łącznie Maanam wydał 11 studyjnych albumów i po 32 latach działalności został rozwiązany w grudniu 2008 roku.

W kolejnych latach Olga Jackowska występowała z byłymi muzykami zespołu w formacji pod nazwą Kora. W 2011 roku na rynku pojawił się ich pierwszy album - "Ping Pong". W tym samym roku Kora zasiadła w jury muzycznego show telewizji Polsat - "Must Be the Music".

W 2016 r. artystka została bohaterką filmu w reż. Bartosza Konopki "Droga do mistrzostwa", w którym obok przedstawicieli świata sztuki - Tomasza Stańko, Janusza Gajosa, Agnieszki Holland i Rafała Olbińskiego - opowiada o swojej drodze do sukcesu.

20 kwietnia 2016 r. Akademia Fonograficzna uhonorowała Korę Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości.

Kora (1951-2018) Filip Nowobilski Interia.tv