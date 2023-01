Nowe płyty 2023 r.: Depeche Mode, Metallica, Miley Cyrus, Maneskin i inni. Na kogo czekamy?

Zbawcy rocka, popowe gwiazdy zapełniające stadiony, legendy metalu czy alternatywni innowatorzy - każdy znajdzie coś dla siebie.



Maneskin - "Rush!" (premiera 20 stycznia)

Basistka Victoria De Angelis wyznała, że na nowym materiale pozwolili sobie na nieco więcej szaleństwa i eksperymentów. Mieli zainspirować się sposobem pracy Radiohead ( posłuchaj! ) - to od nich zaczerpnęli podejście do tworzenia, według którego dla każdej piosenki wykreowali specjalny świat, specyficzną atmosferę.

Reklama

Zwycięzcy Eurowizji 2021 przed premierą swojej trzeciej płyty wypuścili single "Mammamia", "Supermodel" i "The Loneliest". W kolejnym singlu "Gossip" gościnnie kwartet wsparł Tom Morello , gitarzysta Rage Against The Machine ( posłuchaj! ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maneskin podczas Open'er Festival 2022 INTERIA.PL



Wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później, dzięki wygranej na Eurowizji Maneskin zostali obwołani zbawcami rocka. Na trasę zaprosili ich giganci z The Rolling Stones , a droga na największe areny i festiwale stanęła otworem. Włosi w tym roku byli jedną z gwiazd Open'er Festival w Gdyni, a 12 maja na żywo pojawią się w hali COS Torwar w Warszawie.

Open'er Festival 2022: Maneskin 1 / 32 Maneskin na Open'er Festival 2022 Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik udostępnij

Tytuł "Rush!" jest podsumowaniem kilkunastu miesięcy intensywnego życia zespołu w trasie, pośpiechu i surowej dyscyplinie. Oddaje on też emocje i uczucia, których członkowie Maneskin doświadczyli po drodze: od strachu, przez zabawę, zaskoczenie po radość z życia na krawędzi. To zarazem opowieść o artystycznej i osobistej drodze, jaką muzycy z Rzymu przeszli po dziś dzień, od grania na ulicach do występów przed wielotysięczną publicznością.

Na nowy materiał składa się aż 17 utworów, które różnią się między sobą stylistyką, ale zachowują cechy charakterystyczne dla grupy. Wśród współpracowników tym razem znaleźli się m.in. Max Martin, Sly, Martin, Mattman & Robin oraz Captain Cuts. Pochodzący z Szwecji Max Martin jest szarą eminencją show-biznesu: jako kompozytor lub współautor ma w dorobku 25 numerów 1 na amerykańskiej liście przebojów. Zdobywca pięciu statuetek Grammy pracował z absolutną czołówką - jego piosenki wykonywali m.in. Britney Spears, Backstreet Boys, Celine Dion, Katy Perry, Maroon 5, Taylor Swift, The Weeknd, Pink, Christina Aguilera, Ariana Grande, Justin Timberlake i Coldplay.

Włosi lubią kontrowersje - tym razem głośno było m.in. o okładce "Rush!". Nie brak było głosów, że zdjęcie dziewczynki w stroju szkolnym przeskakującej nad leżącymi muzykami jest "obsceniczne i sprośne".

Sporo emocji wywoła na pewno utwór "Mark Chapman". Przypomnijmy, że to zabójca Johna Lennona , który 8 grudnia 1980 r. w Nowym Jorku oddał w jego kierunku śmiertelne strzały.

Ava Max - "Diamonds & Dancefloors" (20 stycznia)

Po światowej trasie koncertowej promującej płytę "Heaven & Hell" z 2020 r., Ava Max zapowiedziała na jesień 2022 wydanie drugiego albumu "Diamonds & Dancefloors". Wokalistka (porównywana często do Lady Gagi i Madonny) - z powodu wycieku całej płyty do sieci - zdecydowała się przełożyć jednak jej premierę na początek 2023 r.

Do tej pory poznaliśmy single "Maybe You're The Problem", "Million Dollar Baby", "Can't Fight The Moonlight" i "Weapons". Ostatnią zapowiedzią albumu był numer "Dancing's Done", który ukazał się krótko przed świętami.

Clip Ava Max Dancing’s Done (Visualizer)

"To bardzo ważne, aby mieć chwytliwą melodię, która nie będzie chciała wyjść ludziom z głów i do której będą chcieli tańczyć. Równie ważny jest tekst. Musisz napisać tekst, z którym identyfikujesz się nie tylko ty, ale także inni. Zawsze staram się pisać teksty inspirowane moimi doświadczeniami. Często poruszam również temat równouprawnienia kobiet. Najpierw pisałam dużo piosenek dla moich dziewczyn, więc teraz przyszedł czas na złamane serce" - zdradzała przepis na przebój w rozmowie z "KMAG-iem".



Ava Max na Kraków Live Festival 2022 1 / 15 Ava Max Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik udostępnij

Sam Smith - "Gloria" (27 stycznia)

Zawierająca 13 piosenek nowa płyta "Gloria" zapowiadana jest jako najodważniejsze wydawnictwo w karierze Brytyjczyka.



"Czuję się nieco przytłoczony i bardzo podekscytowany tym, że powoli zaczynam przekazywać w wasze ręce płytę 'Gloria'. Tworzenie tej muzyki pod każdym względem było dla mnie magiczne. Oddając wam tę płytę, oddaję wam kawałek swojego serca i duszy. 'Gloria' pozwoliła mi przejść przez mroczne momenty mojego życia i stała się dla mnie drogowskazem. Mam nadzieję, że tym samym będzie dla was. Dziękuję, że zechcieliście poczekać na nią tak długo" - napisał na swoim Instagramie Sam Smith , który identyfikuje się jako osoba niebinarna.

Status przeboju zdobył już pierwszy singel "Unholy" z Kim Petras (ponad 107 mln odsłon).

Nowy materiał będzie można usłyszeć podczas Orange Warsaw Festival (2-3 czerwca) na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Sam Smith został ogłoszony headlinerem pierwszego dnia imprezy.

Clip Sam Smith Unholy - feat. Kim Petras

Pink - "Trustfall" (17 lutego)

Inspiracją do powstania dziewiątego albumu Pink okazało się kilka bardzo bolesnych wydarzeń w życiu Amerykanki (m.in. śmierć ojca, poważne zachorowanie na COVID-19 jej syna). Krążek będzie pierwszą studyjną płytą od czasu wydania w 2019 roku albumu "Hurts 2B Human". Wokalistka przyznała, że poświęciła nowej płycie trzy lata, niespiesznie pisząc i komponując utwory. Efekt wydaje się zadowalający, bo sama Pink uznała "Trustfall" za jeden z najlepszych albumów w jej karierze.

"Marnujemy wiele szans, tracimy czas, rezygnujemy z wielu wspomnień tylko dlatego, że żyjemy kierowani tym, co dzieje się w naszej głowie. Spora część tej płyty mówi wprost: 'chrzanić to'" - wyjaśniła piosenkarka, którą zobaczymy 16 lipca na PGE Narodowym w Warszawie.

Clip Pink Never Gonna Not Dance Again

Gorillaz - "Cracker Island" (24 lutego)

Po dwóch latach od wydania albumu "The Song Machine" Gorillaz powracają z nową płytą, którą zapowiadał tytułowy singel "Cracker Island".

Tradycyjnie animowana formacja dowodzona przez Damona Albarna zaprosiła uznanych gości. W ten sposób na płycie pojawią się Tame Impala i Bootie Brown, Stevie Nicks, Bad Bunny, Beck, Thundercat i Adeleye Omotayon. Producentem całości jest ośmiokrotny zdobywca nagrody Grammy, multiinstrumentalista i autor tekstów Greg Kurstin.

Clip Gorillaz Cracker Island - ft. Thundercat

Miley Cyrus - "Endless Summer Vacation" (10 marca)

Niegdysiejsza gwiazdka Disneya weszła w 2023 r. imponującym krokiem - głośno było o sylwestrowej imprezie, którą zorganizowała z Dolly Parton , prywatnie swoją matką chrzestną.



Ogłoszeniu nowego krążka Miley Cyrus towarzyszył zwiastun zapraszający do świata artystki. Ujawniła również zjawiskową okładkę albumu, na której widnieje sfotografowana przez Briannę Capozzi.

Miley jeszcze nigdy nie była tak silna i pewna siebie. Zarówno muzycznie, jak i wizualnie, "Endless Summer Vacation" odzwierciedla jej aktualny fizyczny i psychiczny stan, na których ostatnio mocno się skupiła. Płyta - zapowiedziana singlem "Flowers" - jest listem miłosnym do jej ukochanego Los Angeles. Nagrany w LA album został wyprodukowany z Kidem Harpoonem, Gregiem Kurstinem, Mike WiLL Made-It i Tylerem Johnsonem.

Clip Miley Cyrus Flowers

Depeche Mode - "Memento Mori" (17 marca)

Po nagłej i niespodziewanej śmierci Andy'ego Fletchera (przyczyną było rozwarstwienie aorty) w maju 2022 r. dwaj pozostali muzycy Depeche Mode ( posłuchaj! ) długo nie publikowali nowych informacji. W październiku ogłosili wydanie nowego albumu, "Memento Mori", który będą promować trasą koncertową. Ukaże się on właśnie pod tym tytułem, który oznacza "Pamiętaj, że umrzesz". Jego koncepcja powstała jeszcze przed śmiercią Fletcha, wtedy też rozpoczęto pracę nad krążkiem.



"Fletch pokochałby ten album. Naprawdę nie możemy się doczekać, aby podzielić się nim z Wami i zaprezentować go na żywo podczas koncertów w przyszłym roku" - komentował wokalista Dave Gahan .

Na razie nie są jeszcze znane dokładne szczegóły "Memento Mori". Wiadomo, że za produkcję odpowiadali pracujący z zespołem przy poprzedniej płycie "Spirit" (2017) James Ford (Simian Mobile Disco, The Last Shadow Puppets ) i Włoszka Marta Salogni. W ramach promocji nowego materiału Depeche Mode dwukrotnie zagrają w Polsce, gdzie mają oddane i liczne grono fanów: 2 sierpnia w Warszawie (PGE Narodowy) i 4 sierpnia w Krakowie (Tauron Arena).

Andy Fletcher (Depeche Mode) nie żyje 1 / 9 Andy Fletcher w Berlinie podczas nagrywania płyty "Some Great Reward" w 1984 r. Źródło: Getty Images Autor: Michael Putland udostępnij

Metallica - "72 Seasons" (14 kwietnia)

"72 pory roku składają się na pierwszych 18 lat życia, gdy kształtują się nasze prawdziwe lub fałszywe tożsamości. Koncepcja, w której to rodzice powiedzieli nam, 'kim jesteśmy'. Możliwość zaszufladkowania. Myślę, że najbardziej interesującą kwestią jest nieustanne badanie tych podstawowych przekonań oraz ich wpływu na obecne postrzeganie świata. Wiele z naszych dorosłych przekonań to rekonstrukcja przeżyć z młodości lub reakcja na nie. Więźniowie dzieciństwa lub uwolnienie się z więzów" - tak wokalista i gitarzysta James Hetfield ( Metallica ) tłumaczył tytuł płyty.

Na "72 Seasons" złoży się 12 utworów, które łącznie trwają ponad 77 minut. Produkcją materiału zajął się Greg Fidelman, który pracował z zespołem przy poprzednim albumie "Hardwired... to Self-Destruct" z 2016 r. Poznaliśmy już pierwszy singel "Lux Æterna".

Clip Metallica Lux Æterna

W ramach światowej trasy legenda thrash metalu zagra 5 i 7 lipca 2024 r. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Każdy z koncertów będzie zawierał inne tracklisty oraz inne supporty. Podczas pierwszego koncertu na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH. Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Metallica na Sonisphere Festival 2014 1 / 21 Lars Ulrich Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Jennifer Lopez - "This Is Me... Now" (brak daty premiery)

Od wydania przełomowej płyty "This Is Me... Then" w listopadzie 2022 r. minęło 20 lat. To wówczas z profili Jennifer Lopez na Instagramie zniknęły wszystkie zdjęcia. W mediach rozpoczęły się spekulacje, z czym było to związane, przypominając, że tamten album J.Lo dedykowała swojemu ówczesnemu chłopakowi, a dziś mężowi, czyli Benowi Affleckowi.

Jennifer Lopez wyróżniona Generation Award. Na scenie zalała się łzami 1 / 8 Jennifer Lopez nagrodzona Generation Award Źródło: Getty Images Autor: Emma McIntyre / Staff udostępnij

Z "This Is Me... Now" pochodzą przeboje "Jenny From the Block", "All I Have" oraz "Dear Ben". Zapowiadany na ten rok "This Is Me... Now" ma być kontynuacją płyty sprzed 20 lat, a łącznikiem ma być piosenka "Dear Ben Pt II". "Najlepszą muzykę tworzę, gdy jestem szczęśliwa" - mówi J.Lo, a całość opisuje jako "emocjonalną, duchową i psychologiczną podróż przez ostatnie dwie dekady".

Clip Jennifer Lopez Jenny From The Block

Peter Gabriel - "i/o" (brak daty premiery)

18 maja koncertem w Tauron Arenie Kraków Peter Gabriel rozpocznie trasę po Europie, do której wraca po dziewięciu latach. Wraz z ogłoszeniem szczegółów występów pojawiła się zapowiedź nowego albumu. "i/o" będzie pierwszą płytą z nowymi piosenkami od czasu "Up" (2002). W nagraniach i trasie u boku niespełna 73-letniego wokalisty pojawią się stali członkowie jego zespołu: Tony Levin (bas), David Rhodes (gitara) i Manu Katché (perkusja).

Peter Gabriel: wiecznie nieprzystosowany 1 / 9 Początkowo, pod naciskiem matki, Peter uczył się grać na fortepianie. Szybko jednak porzucił klawisze. Młody Gabriel był zamkniętym w sobie chłopcem. "Matka i siostra chodziły do klubów bądź jeździły konno. Mnie to zupełnie nie pociągało, więc zostawałem na farmie i pogrążałem się w swoim własnym świecie. To chyba wtedy zacząłem być pochłonięty własną wyobraźnią" - wspominał. Źródło: Getty Images Autor: David Warner Ellis/Redferns udostępnij

"Minęło trochę czasu i jestem podekscytowany liczbą nowych piosenek, które mnie otaczają i tym, że mogę zabrać je w trasę. Nie mogę się doczekać, żeby Was tam zobaczyć" - mówi o trasie Gabriel.

Poznaliśmy już utwór "Panopticom", który ukazał się w pierwszą pełnię księżyca w 2023 roku. Absolutnie nie jest to przypadkiem, fazy księżyca będą kierować planem wydawniczym w 2023 roku, nowe piosenki będą ujawniane przy każdej pełni.