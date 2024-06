Jesienią 2023 r. TVP pokazała 14. edycja "The Voice of Poland". Po raz pierwszy w historii zachowano pełny skład trenerów z poprzedniej odsłony. Uczestników oceniali i szkolili: Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska. Zwycięzcą został Janek Górka z drużyny Lanberry.

Od tamtego czasu media spekulują, że program TVP, już po zmianie władz stacji, czeka kadrowa rewolucja. Nieoficjalnie mówi się, że do show mogą wrócić Michał Szpak oraz Kayah. Była trenerka "The Voice of Poland", Patrycja Markowska zdementowała stanowczo odrzuciła możliwość powrotu do programu. W ostatnim czasie "Fakt" podał natomiast, że trenerem w TVP miałby zostać Kuba Badach.

O możliwości przejścia do dorosłego "Voice'a" opowiadał też Dawid Kwiatkowski. W rozmowie z WP przyznał, że dostał propozycję i był gotowy na rozmowy, jednak niczego nie deklarował. Jednocześnie dodał, że w "The Voice of Poland" jest coś, czego nie lubi, czyli rywalizacja. Do programu na pewno nie wróci też Urszula Dudziak, która w rozmowie z Plejadą wyznała, że praca trenerki "za dużo kosztował ją psychicznie".



Powrót do "TVOP" zadeklarowała natomiast Maria Sadowska, która przyznała - że, o ile uda jej się dopiąć harmonogram - byłaby gotowa wróci na jeden sezon do programu.



"Bardzo bym chciała wrócić, bo bardzo się stęskniłam. Zmieniła się sytuacja, więc mam nadzieję, że będę mogła wrócić choć na chwilę do telewizji. Na razie zaczynam nowy film, nagrywam płytę, więc też nie wiem, czy znajdę na to przestrzeń, ale na jeden sezon no chętnie bym jeszcze na chwilę wróciła. Mam wielki sentyment po prostu" - skomentowała.

Natalia Szroeder zapytana o "The Voice of Poland" zaskoczyła. Powiedziała o słowo za dużo?

W rozmowie z Kozaczkiem na temat powrotu do TVP rozmawiała Natalia Szroeder. "Bardzo to było wspaniałe doświadczenie i bardzo się ucieszyłam, że mogę wrócić do tej stacji" - mówiła.



Reporter serwisu poszedł o krok dalej i zdecydował się spytać wokalistkę, czy widzi się na fotelu trenera w "The Voice of Poland". Gwiazda początkowo kluczyła, ale w końcu zdradziła, że dostała od TVP propozycję, po czym szybko ucięła wątek.



"To jest bardzo szeroki temat. To musimy pójść na kawę, to wtedy ci powiem, co o tym myślę. Dostawałam już propozycje do tego programu... Składają się na to różne czynniki. Kwestia zajętości, terminów, kiedyś to były też inne kwestie wiadome (...). Nie mogę za dużo mówić. To są jakieś kuluarowe rozmowy i chyba nie powinnam na ten temat rozmawiać" - zakończyła.



W poprzednich latach Natalia Szroeder brała udział jako uczestniczka w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", jurorką była jedynie w krajowych eliminacjach do Eurowizji Junior. W 2020 roku poprowadziła natomiast talent show Polsatu "The Four: Bitwa o sławę".