W 15. edycji uczestników oceniają Lanberry, Tomson i Baron, powracający po latach Michał Szpak i debiutujący w roli trenera Kuba Badach.

Wciąż trwają przesłuchania w ciemno. Przypomnijmy, że od poprzedniej edycji trenerzy dysponują "blokadami", dzięki którym jeden z nich może wyeliminować innego z walki o uczestnika. Wygląda to dość spektakularnie, ponieważ zablokowany trener nie tylko musi przestać mówić, ale też jego fotel zostaje odwrócony plecami do sceny.

Reklama

"The Voice of Poland": Kacper Andrzejewski zachwycił trenerów

"Życie Kacpra od najmłodszych lat kręci się wokół muzyki. Jako młody chłopak otrzymał Srebrny Aplauz na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, następnie zadebiutował w musicalu w roli Oliviera Twista. Z sukcesami dubbingował również wiele postaci bajkowych" - czytamy o Kacprze na stronie programu. Razem z kolegami wokalista założył zespół 21 Gram, regularnie również występuje u boku Krzesimira Dębskiego.

W trakcie przesłuchań w ciemno 29-latek wykonał utwór Johna Mayera "Gravity". Dzięki temu występowi odwrócił wszystkie fotele trenerskie. "A ja Kacpra kojarzę! (...) Kiedyś przypadkiem trafiłam na waszą piosenkę, tak mnie strasznie urzekła, bardzo często mi towarzyszyła. Zapamiętałam ten wokal, masz bardzo charakterystyczny wokal, twoje flow po prostu niesie, co zaprezentowałeś przed chwilą w tej piosence. Po raz kolejny mnie urzekłeś, brawo!" - zaczęła Lanberry.

"W pierwszej sekundzie załapaliśmy, że to będzie doskonały występ. Uwielbiam ten utwór, ale w twoim wykonaniu on nabrał jeszcze więcej wartości. Masz bardzo szlachetną barwę głosu, coś takiego mistycznego tutaj się zadziało" - chwalił z kolei Baron.

"Byłem urzeczony od pierwszych dźwięków (...). To było też słychać w tym jak w bandzie grali, duszy było mnóstwo" - opowiadał później Kuba Badach, ale jego wypowiedź została przerwana przez blokadę, za którą odpowiedzialna była Lanberry. "To byłam ja, przepraszam, musiałam" - potwierdziła wokalistka. "Ja będę walczyć niczym lwica o ciebie, bo wiem, jaki ty masz wielki dar i potencjał" - ciągnęła dalej, ale... również jej wywód został zatrzymany przez blokadę, wciśniętą tym razem przez Tomsona i Barona.

"Czyli teraz ja mogę skomplementować? Doprowadziłeś do takiego momentu, w którym ja doskonale wiedziałem, że chcę się odwrócić, ale pozwoliłem sobie na to, żeby to, co ty zrobiłeś na scenie, przeniknęło mnie w pełni i bardzo chciałbym tak wrażliwego człowieka, jakim jesteś ty, móc prowadzić u siebie" - dodał Michał Szpak. "Wierzę, że możesz ten program wygrać (...). Zablokowaliśmy tę piękną niewiastę, co było chyba najbardziej niedżentelmeńskim czynem w naszym życiu" - podsumował Baron.

Kacper przyznał, że na początku chciał wybrać Lanberry, jednak w związku z tym, że została zablokowana ostatecznie postawił na drużynę Afromental.