Już dziś widzów Polsatu oraz czytelników Interii czekają wielkie sylwestrowe emocje! O godzinie 20 startuje największa impreza sylwestrowa w Polsce.

Wśród gwiazd koncertu są m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Ralph Kaminski czy Lady Pank. Na scenie pojawi się także legenda sceny, czyli Beata Kozidrak.

W wywiadzie udzielonym Oliwii Kopcik opowiedziała o nadchodzącym roku, który ma być bardzo intensywny dla wokalistki Bajmu. - Już w lutym ukaże się moja czwarta płyta pod tytułem "4B". "4B" czyli specjalnie dla mnie, bo jest tam bardzo dużo o mnie. To płyta bardzo bliska mojemu sercu - zdradza Beata Kozidrak. Na nowym krążku nie zabraknie gości - m.in. Kamila Bednarka czy chóru Sound'n'Grace.

Wideo Beata Kozidrak - Frajer (Official Audio)

Początek roku zwiastuje także ogromne koncertowe emocje, bo Bajm wyruszy w Polskę ze swoimi największymi przebojami. Niech na baczności mają się fani rocka, bo jego w repertuarze z pewnością nie zabraknie!

- W przyszłym roku zaczynamy trasę rockową Bajmu. 12 koncertów w różnych miastach, w klubach, bo to będzie stricte rockowa trasa, taki powrót do korzeni zespołu Bajm. Będzie czad (śmiech). Będzie też sporo fajnych niespodzianek. Trasa się nazywa "Piramidy na niby" od jednej ze sztandarowych piosenek z naszej drugiej płyty. Będzie ostro, ale będą też ballady. Z hukiem rozpoczniemy świętowanie naszego 45-lecia, które obchodzimy w przyszłym roku - kontynuuje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Beata Kozidrak w "Gościu Wydarzeń": Chcemy wam dać wszystko Polsat News

Beata Kozidrak z życzeniami na Nowy Rok: przede wszystkim zdrowia

Ceniona wokalistka, która dysponuje czterooktawowym głosem wyznała też, co sądzi o młodej polskiej scenie - konkretniej o sanah. - Ma mnóstwo przebojów, jest bardzo zdolną, młodą artystką. To jest fajnie, że rynek się poszerza. Ona znalazła taki czas dla siebie, jest w tym oryginalna i życzę jej jak najlepiej - mówi.

Sylwestrowe koncerty to świetna zabawa dla widzów przed telewizorami, ale sami artyści także lubią żegnać Nowy Rok na scenie - w końcu to ich prawdziwy żywioł! Beata Kozidrak mówi, że jest już przyzwyczajona do koncertowania w ostatni dzień roku.

- Gdybym miała w tego Sylwestra lukę, to nie wiedziałabym, co ze sobą zrobić (śmiech). Może bym gdzieś wyjechała i odpoczywała. Ale to jest taki czas dla artystów, kiedy możemy się spotkać, pogadać o tym, jakie mamy plany. Czasami to owocuje wspólnymi koncertami, zaproszeniami do różnych projektów. To jest naprawdę bardzo fajne - dodaje Kozidrak.

Wideo Bajm - Piechota do lata - Opole 1978

Nie zabrakło życzeń noworocznych. Gwiazda skierowała kilka ciepłych słów do swoich fanów, a także... siebie. Najważniejsze dla gwiazdy jest zdrowie.

- Życzyłabym sobie, żeby moje pomysły mnie nie opuszczały, bo na razie tak się dzieje, że ta projekcja w mojej głowie cały czas jest. Jestem bardzo aktywna, wymyślam cały czas coś nowego i jestem też zapraszana do różnych projektów, o których usłyszycie w 2023 roku. Z tego też się cieszę, bo to poszerza moje doświadczenie, mimo tego, że jestem artystką, która od lat już jest na rynku. Sobie i innym życzę też dużo dobra. Żebyśmy tworzyli szczęście, bo każdy z nas chciałby żyć w spokojnym i szczęśliwym kraju - kończy piosenkarka.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie - kto wystąpi?

Tegoroczną Sylwestrową Moc Przebojów poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Marcelina Zawadzka, Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska. Scena na Polach Marsowych w Parku Śląskim w Chorzowie przypominać będzie statek kosmiczny, a prowadzący wcielą się w kosmonautów.



Polsat już po raz 17. żegnać będzie stary rok, a po raz siódmy korzystać będzie z gościny Śląska.



"Zaśpiewają największe gwiazdy piosenki. Zobaczymy i usłyszymy między innymi Beatę Kozidrak i Bajm , bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, Dodę, Anię Dąbrowską , która karierę zaczynała przed laty w naszym 'Idolu', gwiazdę młodego pokolenia bryską , zjawiskową Cleo i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego . Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, niesamowity Ralph Kaminski, a także Feel , Grzegorz Hyży , Big Cyc i Lady Pank . Pojawi się również Igor Herbut i zespół Enej , którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym 'Must Be The Music. Tylko muzyka' " - zapowiada Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Wiśniewski o współpracy z Telewizją Polsat: Dla mnie to jest naturalne INTERIA.PL

Nowy rok z Sylwestrem Polsatu!

Na sylwestrowy koncert Polsatu zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorami są Park Śląski, Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet i Interia.

Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News, Polsat Go i Interii.

Specjalny wspólny występ szykują Maryla Rodowicz , Doda i Cleo . Wokalistki wykonają medley przebojów Maryli Rodowicz - "Sing Sing", "Małgośka" oraz "Kolorowe Jarmarki".

Z kolei zagraniczną gwiazdą będzie Michael Patrick Kelly , który popularność zdobył w rodzinnej grupie The Kelly Family .

