Przez ostatnie siedem miesięcy mieliśmy okazję gościć na wielu wspaniałych muzycznych wydarzeniach. Wszystko zaczęło się od Sylwestrowej Mocy Przebojów, gdzie wraz z Telewizją Polsat świętowaliśmy nadejście nowego roku. Bawiliśmy się do muzyki, m.in. Tribbsa, Kubańczyka, Golec uOrkiestra, Marcina Millera, Dody, Smolastego, Majki Jeżowskiej i Dawida Kwiatkowskiego. Wyniki oglądalności podane przez Nielsen Media pokazały, że najwięcej widzów wybrało polsatowski sylwester. Bowiem przed telewizorami znajdowało się aż 4,2 miliona osób!

"Ta edycja Sylwestrowej Mocy Przebojów pokazała, że magia muzyki potrafi zdziałać cuda i jest ogniwem łączącym ludzi bez względu na wiek. Wystarczyło spojrzeć na zgromadzoną pod sceną publiczność. Artyści na scenie prezentowali różne gatunki muzyczne i piosenki kochane przez różne pokolenia. Jestem pewna, że publiczność na placu i przed telewizorami bawiła się świetnie" - oceniła Nina Terentiew, członkini Rady Nadzorczej Telewizji Polsat.

Huczne rozpoczęcie sezonu festiwalowego

Sezon festiwalowy na dobre rozpoczął NEXT Fest Music Showcase & Conference. Przez trzy dni odbyło się aż 160 koncertów rozlokowanych po niemal całym Poznaniu! Pomimo deszczowej i chłodnej pogody, uczestnicy nie zrazili się, a kluby zapełniały się po brzegi.

Głównie na showcase'ach festiwalowicze mogą usłyszeć szeroki przekrój zarówno znanych nazwisk, jak i poznać pełno debiutujących artystów. Z tej okazji na NEXT Fest mogliśmy porozmawiać z Małgorzatą Ostrowską, Tomkiem Ziętkiem, Julią Kamińską, Coals oraz producentami wydarzenia. Na następnej edycji wręcz trzeba się pojawić!

Na początku maja odbył się coroczny Gitarowy Rekord Guinessa. We Wrocławiu pojawiło się aż 7531 muzyków, przez co nie udało się pobić rekordu, do którego brakowało niemal 500 osób. Mimo to było to piękne gitarowe święto, w którym każdy mógł wziąć udział, nie tylko profesjonaliści.

15 maja swój debiut zaliczył Cavatina Guitar Festival, trwający aż 5 dni! Forma i line-up zdecydowanie różniły się od pozostałych festiwali. Na scenie zagościła przede wszystkim muzyka zdominowana przez tytułowy instrument. Z Bielska Białej rozbrzmieli Miles Kane, Bartek Królik, Krzysztof Zalewski, Agata Karczewska, SBB, Skubas i Marcin Patrzałek, który podbił serca internautów niesamowitym obyciem się z gitarą akustyczną w programach Must Be The Music i America's Got Talent.

Tydzień po Cavatinie czekał nas Polsat Hit Festival, podczas którego sopocka Opera Leśna zamieniła się w stolicę polskiej muzyki. Debiuty mogli powspominać Ania Dąbrowska, Afromental, Zakopower, Enej, Kuba Badach i Zalewski, a swoje jubileusze obchodzili Andrzej Piaseczny, Majka Jeżowska i Danzel.

Rozpoczęcie lata: ZEW się budzi, Jazz Around, Open'er, Earth Festival

Nadejście lata zwiastował ZEW się budzi - festiwal z oryginalną formą rozpoczynania koncertów nie wieczorem, a wczesnym rankiem. Brzmi jak wydarzenie jak dla najwytrwalszych? Trzeba to przeżyć, aby zrozumieć. Zdecydowanie dominują tu rockowe i ciężkie brzmienia, gdyż w rozkładzie wykonawców znaleźli się między innymi Dziwna Wiosna, Alcoholiki, Nie pamiętam, Iron Head, Snakebyte. Trochę łagodniej prezentowali się Dr Misio i Wojtek Szumański.

Na piękne zakończenie czerwca zaprosił nas Jazz Around Festival do Zamku Ujazdowskiego. Lady Blackbird, Łona x Konieczny x Krupa, The Ancimons, Poluzjanci i wiele innych zachwyciło uczestników tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia. Koncertem numerem jeden okazał się występ Nene Heroine.

Od 3 do 6 lipca trwał największy festiwal tego lata. Open'er Festival w tym roku przyciągnął 130 tysięcy uczestników, chcących zobaczyć światowe gwiazdy, a line-up był naprawdę spektakularny. W ciągu czterech dni na scenach zabłysły: Dua Lipa, Doja Cat, Sam Smith, Foo Fighters, Hozier, Maneskin, Charli XCX. Ale to nie koniec! Organizatorzy zostawili przestrzeń także dla polskich wykonawców. Taco Hemingway (zastępujący Tyle, która odwołała koncert), Margaret, Lordofon, Matylda/Łukasiewicz, Mery Spolsky również porwali publiczność. Jest to jeden z najdroższych festiwali, jednak zdecydowanie wart przeżycia.

W tym samym czasie trwał Earth Festival w Uniejowie, odbywający się pod hasłem "Kocham ten kraj". Coroczne wydarzenie ma na celu promowanie wartości ekologicznych. "Mała zmiana pomnożona przez miliardy ludzi daje zmianę globalną" - mówili organizatorzy.

Plejada polskich gwiazd wykonała znane przeboje, często związane z ziemią i Polską. Wystąpili między innymi Majka Jeżowska z Małą Armią Janosika wykonując utwór "Moja planeta", Zakopower z "Bo jo cie kochom", Maryla Rodowicz z "Idzie dysc", Kamil Bednarek z "Chałupy welcome to", Alicja Majewska z balladą "Jeszcze się tam żagiel bieli" i wiele innych. Całość była transmitowana w Telewizji Polsat.

Druga połowa 2024: co nas czeka?

Najbliższe pół roku prezentuje się równie emocjonująco, co przeszłe wydarzenia. Jeszcze w lipcu odbędzie się niezastąpiony Jarocin Festival, na który zjeżdżają się fani gitarowego brzmienia z całej Polski. Za to słuchacze muzyki elektronicznej będą mogli wybrać się na Audioriver do Łodzi.

Początek sierpnia to zestawienie wielkich muzycznych eventów. 1 sierpnia rozpoczyna się wyczekiwany Pol'and'Rock Festival, który w tym roku obchodzi 30-lecie. Lepiej się przygotować na huczne świętowanie jubileuszu wśród zagranicznych artystów oraz polskich gwiazd! Tego samego dnia Taylor Swift rozpoczyna trzydniowy maraton koncertowy na PGE Narodowym. Z niecierpliwością czekamy na niespodzianki, które przygotowała na tę okazję.

Natomiast 2 sierpnia przeniesiemy się do Katowic. Przez trzy dni stolica Śląska będzie gościć paletę różnorodnych gatunków muzycznych na OFF Festivalu. Usłyszymy Grace Jones, The Blaze, Future Islands, Sevdelizę i wiele innych.

24 sierpnia zakończy się trasa Męskiego Grania 2024. Tego dnia wystąpi zarówno tegoroczna Orkiestra w składzie Daria Zawiałow, Mrozu i braci Kacperczyk, jak i Orkiestra Orkiestr, która wykona hymny z poprzednich edycji festiwalu.

Koniec lata zwiastuje Great September - drugi festiwal showcase’owy. Od 12 do 14 lipca uczestników czeka potężna dawka branżowej wiedzy i muzycznych emocji. Zagrają Otsochodzi, Kwiat Jabłoni, Kortez, Edyta Bartosiewicz Hurt, Jacko Brango oraz mnóstwo nowych artystów, takich jak Sara Kordowska, Pan Savyan, Zuta, czy Ania Szlagowska.

Na jesień zaplanowane są Rawa Blues i alternatywne Inside Seaside, a na koniec roku widzimy się na Sylwestrowej Mocy Przebojów!

