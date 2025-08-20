24 sierpnia 2025 roku w Krakowie i Balicach rozpocznie się jedno z najbardziej innowacyjnych wydarzeń kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. SILENCE Music Festival to nie tylko festiwal muzyki klasycznej - to laboratorium, w którym spotykają się muzyka, cisza, nauka, technologia i... performance. "Muzyka klasyczna czy współczesna nie wymaga, moim zdaniem, popularyzacji" - mówi Interii Muzyce pianista i dyrektor artystyczny Festiwalu, Mateusz Zubik.

SILENCE Music Festival: "Z zamiłowania do eksperymentu, w który włączamy naszych słuchaczy"

Festiwal rozpocznie się 24 sierpnia br. o godz. 16.00 od "Planu Beeeeee" - koncertu, podczas którego dwójce znakomitych muzyków młodego pokolenia - Esterze Wityńskiej i Kamilowi Krukowi (mezzosopran i piła koncertowa) - towarzyszyć będą odgłosy wydawane przez... stado owiec. Wydarzenie odbędzie się w Parku przy Pałacu Radziwiłłów w Balicach (Instytut Zootechniki PIB).

"Staramy się dać nie to, czego oczekuje publiczność, ale zaproponować taki repertuar, takich artystów i taki sposób prezentacji, który będzie stanowił wartość dodaną. Okazuje się, że taka filozofia prowadzenia festiwalu się sprawdza - to, co oferujemy spotyka się z reguły z pełną aprobatą. Dlaczego? Mam wrażenie, że wynika to ze szczerości konceptu, z zamiłowania do eksperymentu, w który włączamy naszych słuchaczy" - opowiada Interii Muzyce Mateusz Zubik, pomysłodawca Festiwalu.

"Wydaje mi się, że SILENCE pokazuje, w jaki sposób muzyka może inspirować świat 'niemuzyczny' i jakie konsekwencje może budować jej przeżycie, doświadczenie. To ona w festiwalu jest najważniejsza, ona prowokuje, stawia granice, wyznacza pole. Reszta jest w zasadzie przypisem do niej. Muzyka klasyczna czy współczesna nie wymaga, moim zdaniem, popularyzacji. Popularyzować można wiedzę o Fryderyku Chopinie, jak najbardziej. Wymaga natomiast stworzenia takich przestrzeni, takich warunków, w których można doświadczyć jej niezwykłej, szczerej i potężnej siły. Po to powstało SILENCE - przestrzeń ciszy, w której muzyka jest wszystkim i może spowodować wszystko" - dodaje Zubik.

29 sierpnia festiwal przeniesie się do Pałacu Nieśmiertelności, w którym odbędzie się koncert "Muzyka Nieśmiertelności", podczas którego Mateusz Zubik wykona m.in. utwory Bacha i Brahmsa. Poza tym w programie Festiwalu znalazło się m.in. Baroque Disco - rave w dawnym barokowym kościele z udziałem ORKIEsilenceTRY i prowadzeniem Andrzeja Sołtysika. A także monumentalne dzieło Frederica Rzewskiego, które zostanie wykonane w Hali KS Cracovia przez niemieckiego pianistę Kaia Schumachera. Muzyk zostanie otoczony publicznością, wśród której znajdą się m.in. osoby z niepełnosprawnościami i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Podczas festiwalu wystąpią m.in. Meccore String Quartet, Kai Schumacher, Mateusz Zubik, Nina Gurol, Malawski Trio, Wiesław Ochwat, Ewa Rzetecka-Niewiadomska, a także młoda mistrzyni akrobatyki tanecznej Alicja Południak.

Wydarzenia odbędą się w Pałacu Radziwiłłów, Pałacu Nieśmiertelności i Hali Cracovia. Podczas koncertów w Pałacu Radziwiłłów w Balicach Jan K. Argasiński podłączy jedną z osób z publiczności do urządzenia rejestrującego aktywność mózgu, a zebrane w czasie rzeczywistym dane posłużą do stworzenia unikalnych wizualizacji wyświetlanych na żywo. Przed i po koncertach od wykonawców zostanie pobrany materiał biologiczny, z którego naukowcy namnożą mikroorganizmy, a następnie wykonają ich zdjęcia w wysokiej rozdzielczości.

Warto dodać, że wstęp na wszystkie wydarzenia SILENCE MF jest bezpłatny!

